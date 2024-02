JESI – Grande presenza e partecipazione di pubblico sabato 3 Febbraio 2024 presso la Sala Riunioni ex II Circoscrizione a Jesi durante l’incontro tenuto dalla professoressa Giancarla Perotti sulla sfida rappresentata dalla diffusione delle sette e dei nuovi movimenti religiosi.

“Il G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) è un’associazione privata di cattolici, culturale e religiosa, senza scopo di lucro, costituitasi ufficialmente il giorno 8 febbraio 1987. Fino al 2001 è stato denominato: Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle Sette. Dall’anno 2002 in poi è denominato Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa. Lo Statuto del GRIS è stato approvato il 25 settembre 1990 dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana)”, sono state le parole attraverso le quali la professoressa Perotti ha spiegato e chiarito che cos’è il GRIS portando alcune testimonianze concrete sull’azione svolta dalla sua costituzione fino ad oggi.

La professoressa Perotti ha citato diversi documenti della Chiesa sulla pastorale delle sette o MRA (movimenti religiosi alternativi) quali

Il fenomeno delle sette o nuovi movimenti religiosi. Sfida pastorale, del 1986

La questione della nuova religiosità “Concistoro del 1991

L’impegno pastorale della Chiesa di fronte ai nuovi movimenti religiosi e alle sette, del 1993

Gesù Cristo Portatore dell’acqua viva. Una riflessione cristiana sul New Age, del 2003

“Per rispondere alle istanze e alle aspirazioni che spingono verso l’adesione alle sette e ai Movimenti Religiosi Alternativi si deve operare, seriamente e con senso di responsabilità, per quel rinnovamento della Chiesa in sintonia con i “segni dei tempi” di cui parlano i testi del Concilio Vaticano II” ha affermato la relatrice facendo riferimento anche alla corresponsabilità dei laici perché, come ha detto San Giovanni Paolo II “è venuto il momento di impegnare tutte le forze ecclesiali per la nuova evangelizzazione e per la missione ad gentes. Nessun credente in Cristo, nessuna istituzione della Chiesa può sottrarsi a questo dovere supremo: annunziare Cristo a tutti i popoli”.

Interessanti e numerose sono state le domande del pubblico presente soprattutto sulle nuove situazioni e a volte contraddizioni che la società sta vivendo.

Il vescovo Rocconi ha concluso l’incontro sottolineando il ruolo dei laici nel mondo con queste parole: “Questo è il nostro mondo, non possiamo fuggire da questo mondo. L’impegno parte da questo mondo fatto così. Oggi dobbiamo riscoprire il ruolo dei laici ed è importante che tante cose non le facciano i preti, ma i laici. Quello che sta avvenendo deve essere un’occasione perché i laici si sentano corresponsabili”.