ANCARANO – La Samb Calcio a 5 torna alla vittoria nel Girone C di Serie C2, e lo fa in grande stile: venerdì 2 febbraio la Palestra Comunale di Ancarano è stata teatro di una grande prestazione da parte dei rossoblù, che ottengono in trasferta tre punti preziosissimi, con il netto risultato di 5-2. Segue il comunicato della Società:

«Dopo il pareggio con la Fermana la banda Giordani assapora di nuovo il dolce sapore dei 3 punti, archiviando la pratica Real Ancaria con un 5-2 frutto di una prestazione non brillante ma efficace, concretizzatosi grazie alla doppietta di Mindoli e ai gol di Taffora, Cancrini e Firmani.

Dopo un quarto d’ora equilibrato il primo tempo vede la Samb avanti 2-1: è Mindoli ad aprire i giochi seguito qualche minuto più tardi da Taffora. I padroni di casa riescono a dimezzare lo svantaggio verso la fine dei primi 30′, riuscendo a trafiggere in contropiede un Colletta in stato di grazia e già autore di almeno tre parate decisive fino a quel momento.

Nel secondo tempo la Samb impone il proprio ritmo alla gara e si porta sul 4-1 con Cancrini e Mindoli. Dopo un altro paio di miracoli di Colletta il Real Ancaria mette a segno il gol del 2-4, poi Firmani decide di mettersi in proprio, dribblare un paio di avversari e mettere in porta il 2-5, che significa per lui gol dell’ex e fine dei giochi per la Samb.

Questa vittoria permette ai rossoblù di raggiungere quota 30 in classifica: appuntamento a venerdì 9 febbraio, quando al PalaSpeca arriverà il Castrum Lauri per una vera e propria sfida d’alta quota».