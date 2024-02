Video di Mauro Vannini

SAN BENEDETTO – Samb-Vastogirardi, le parole dei protagonisti.

Mister Marmorini: “3-0 è un passivo troppo severo. Resta l’amaro in bocca perchè abbiamo fatto una prestazione di livello contro una delle squadre più forti del campionato. Noi abbiamo messo in campo i nostri valori, con sacrificio, e a tratti siamo anche stati padroni del campo. Purtroppo non abbiamo valorizzato la nostra molte di gioco. Questa sconfitta deve motivarci ancora di più per lottare con determinazione per la salvezza. Per la lotta promozione vedo favorite Samb, L’Aquila e Campobasso, non le ho dette in ordine”.

Mister Lauro: “Nel primo tempo abbiamo concesso tropper ripartenze e ci siamo un po’ impauriti. Avremmo dovuto chiuderla prima. Abbiamo smesso di giocare, l’importante era non subire gol. L’assenza di Arrigoni? Barberini lo ha sostituito bene anche se ha caratteristiche diverse, oggi ci sono mancati un po’ di lanci lunghi per innescare gli esterni, ma ha fatto una buona partita considerando anche che è stato ammonito dopo 3′. La cosa che più mi soddisfa oggi è la fase difensiva, abbiamo ritrovato il giusto equilibrio, alla fine oltre quelle due ripartenze all’inizio non abbiamo concesso molto. Toure ha fatto molto bene, deve migliorare sotto alcuni aspetti tattici ma ci stiamo lavorando. Non guardo la classifica, cosa fanno L’Aquila e Campobasso, penso solo a noi.