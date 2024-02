GROTTAMMARE – Grottammare Calcio: Beni, Donzelli, Porfiri, De Cesare, Traini, Gibbs, Franchi, Camela, Mattioli, Pomili, Di Nicolò. A disposizione: Diakhaby, Genovese, Medori, Liberati, Marcelli, Ottaviani, Bellini, Guenci, Zanibi.

Allenatore Poggi.

Futura 96: Mari, Verducci, Rosettani, Conte, Gobbi, Cento, Fabiani, Capozucca, Atabiano, Domizi, Giuli. A disposizione: Ciccioli, Murazzo, Di Matteo, Nepi, Arcangeli, Bianchini, Stebner, Strovegli, Mureni.

Allenatore Roscioli

Marcatori: 1’pt Pomili (G), 29’st Gobbi (F)

Cronaca

Terzo pareggio consecutivo in casa per il Grottammare, che viene raggiunto, ad un quarto d’ora dal termine, da una Futura 96 mai doma. Dopo pochi secondi di gara i padroni di casa sono già in vantaggio, con sponda perfetta di Mattioli per Pomili, che controlla bene e trafigge il portiere avversario con un bel diagonale.

Il Grottammare avrebbe l’occasione per raddoppiare, ma l’estremo difensore ospite si supera sul tiro del solito Pomili.

Nella ripresa la Futura alza il baricentro, si vede annullare un gol per fuorigioco, ma subito dopo trova il pari su una mischia da calcio d’angolo con il difensore Gobbi. I biancocelesti di mister Poggi si riversano in attacco per cercare il gol vittoria, ma i tentativi di Ottaviani e Gibbs non portano a nulla: al triplice fischio è 1-1.