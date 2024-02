Video e foto di Giancarla Perotti

CORROPOLI – All’apertura della conferenza stampa, tenutasi presso nella sala del Battistero del santuario della Madonna “Sabato Santo” di Corropoli, il 3 febbraio alle 11, il dottor Concetto di Francesco, presidente dell’associazione “Rosa di Maria Regina” A.P.S. – E.T.S. ha annunciato: “Corropoli partecipa per la prima volta a questo evento, grazie al restauro dell’organo commissionato da Mons. don Ivo Di Ottavio” e aggiunge Di Francesco: “Si tratta di un Verati risalente al 1850, autentica testimonianza della tradizione organaria di scuola bolognese, costituendo di fatto un’eccellenza unica in regione. Censito nel catalogo generale dei beni culturali è racchiuso in cassa di risonanza ad unico scomparto, dipinta e decorata da motivi floreali. Il prospetto è composto da 25 canne, disposte a un’unica campata formata da tre cuspidi. La consolle è a finestra con tastiera scavezza di 52 note e pedaliera in sesta di 17 note”.

L’obiettivo del progetto oltre a quello di far apprezzare la bellezza della musica organistica e portare alla luce veri e propri “tesori” culturali e artistici abruzzesi è soprattutto quello di dare l’opportunità di esibirsi a giovani talenti emergenti musicisti e di essere quindi apprezzati dal pubblico.

Promotrice di questo importante evento è l’Associazione “Rosa di Maria Regina” in collaborazione con il Comitato Organizzativo Artistico Abruzzo Organ Festival.

Padre Modeste RafanomezanJanahary della parrocchia “Santa Agnese”, è intervenuto comunicando alcune notizie storiche del santuario: “L’autorità ecclesiastica, il 31 marzo del 1940, ha elevato e dichiarato la Chiesa di S. Agnese santuario della Madonna del “Sabato Santo”. La statua della Madonna fu spostata nel 1914 nell’attuale chiesa e dal 1915 al 1941 si sono verificati molti prodigi tra cui il movimento degli occhi della statua. Qui in questo luogo sacro è custodito e mantenuto un organo, e ringraziamo Dio e il nostro parroco don Ivo, che ha commissionato e realizzato il lavoro del restauro, un patrimonio di grande valore storico e artistico che risale alla seconda metà del XIX secolo opera della famosa bottega organara Verati di Bologna”.

Orgoglioso il sindaco Dantino Vallese che la stagione 2024 si aprirà a Corropoli, il prossimo 19 maggio alle ore 21,00, presso il suggestivo e molto frequentato Santuario della Madonna del “Sabato Santo” con il primo concerto di questa rassegna in onore della Madonna che verrà festeggiata dal 19 al 26 maggio. In questa occasione verrà presentato l’organo A. Verati del 1850 gioiello unico della tradizione organaria regionale e si esibirà la forlinese Giulia Ricci.

Di Francesco nel presentare gli artisti, riferisce: “Particolarmente degna di nota sarà la presenza dell’artista tedesco Thorsten Alhrich, organista presso la prestigiosa Chiesa dei “Ss. Cosmae et Damiani” a Stade, luogo ove ha servito nei secoli passati Vincent Lübeck, uno dei padri della musica Bachiana. Il Maestro si esibirà in due appuntamenti distinti: Venerdì 5 luglio a Martinsicuro, presso la Chiesa Sacro Cuore, e Domenica 7 luglio a Pescara, presso la Chiesa B.V.M. del Rosario”. Le ulteriori opportunità di ascolto che la rassegna presenterà, prosegue il promotore sarà: “Il concerto del Maestro Ruggero Livieri alla consolle dell’organo “Mascioni” del 1937 presso la Cattedrale di “S. Cetteo” a Pescara. A seguire, quello del “Duo Organistico” a 4 mani, composto dagli artisti Giuseppe Cicchi e Stefano Ciutti, che si esibirà nella Chiesa “S. Maria degli Angeli” a Bisenti e nella Chiesa del Sacro Cuore a Martinsicuro. Entrambi i concerti vedranno protagonisti due splendidi strumenti, opere della rinomata bottega d’arte organaria “P. Bevilacqua” di Torre dei Nolfi (AQ). L’evento culminerà poi con concerti di rilievo, tra cui l’esibizione dell’Orchestra da Camera dei Duchi D’Acquaviva e della Schola Gregoriana Kalós del Conservatorio e della Cattedrale di Foggia”.

Questa rassegna sicuramente darà un certo riscontro a livello turistico in quanto molti suggestivi borghi abruzzesi verranno ammirati, inoltre conservatori e istituti europei collaboreranno e condivideranno i loro studi e i loro artisti