SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Vastogirardi.

NOTE

Bellissima giornata di sole, campo in ottime condizioni. 5277 spettatori presenti.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sirri, Pezzola, Zoboletti 05, Barberini, Scimia (79′ Cardoni 04), Toure 05 (85′ Pietropaolo 03), Senigagliesi, Fabbrini (55′ Battista), Tomassini (68′ Martiniello).

All. Maurizio Lauro. A disp. Ascioti 04, Sbardella, Paolini, Chiatante 04, Mbaye 04.

VASTOGIRARDI (4-3-3): Servalli 04, Tocco 05 (87′ De Martino 03), Panaro 04, Antongiovanni (72′ Anzalone 05), Ruggieri, Filì (80′ Acunzio), Caon, Ceccuzzi, Fontana, Ramos (62′ Cesaroni), Zuccherato 03 (80′ Visani).

All. Simone Marmorini. A disp. Nappo 06, Camara 04, Antinucci 07, Iacovetta 05.

ANGOLI 2-3

AMMONITI Barberini (S) Filì (V) Cesaroni (S) Toure (S) Martiniello (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Fabbrini mette subito in mostra il suo dribbling e costringe al fallo Caon. Punizione dalla trequarti.

3′ Palla persa ingenuamente dalla Samb che si fa cogliere sbilanciata sul contropiede. Barberini costretto al fallo dal limite. Punizione pericolosa.

4′ Nulla di fatto, Ramos calcia sulla barriera.

9′ Altra punizione guadagnata da Fabbrini, stavolta dai 30 metri. Senigagliesi calcia sulla barriera e riparte ancora il contropiede ospite, Fontana si presenta solo davanti a Coco che compie un grande intervento, preservando lo 0-0. Secondo contropiede pericolosissimo concesso in 10′ dopo una palla inattiva.

16′ LA SAMB E’ IN VANTAGGIO: azione manovrata sulla destra. Zoboletti raccoglie un pallone vagante e calcia forte ad incrociare col destro, la sfera carambola su Filì che devia nella propria porta. 1-0. Autogol propiziato da Zoboletti.

21′ Sfiora il raddoppio su punizione Pagliari, tiro cross che costringe Servalli a rifugiarsi in angolo.

24′ Zuccherato libera il sinistro dal limite, Coco in presa comoda.

25′ BLITZ DI FABBRINI: intercetta il disimpegno di Panaro, salta secco un avversario e offre al centro per Tomassini. Il difensore ospite si fa perdonare immolandosi sulla linea di porta.

30′ Sugli sviluppi di un corner rossoblu, Pezzola vicino al gol di testa. Alto di poco.

43′ Punizione per il Vastogirardi, libera bene Pagliari.

45′ Altra punizione ospite, stavolta dal limite. Ruggeri calcia sulla barriera e finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ Antongiovanni prova il destro da oltre 30 metri. Tentativo velleitario.

52′ Angolo Vastogirardi, palla persa e ammonizione per Antongiovanni che ha fermato la ripartenza con un fallo tattico.

56′ Destro di Scimia da buona posizione su sponda di Tomassini. Para Servalli.

65′ Altro corner ospite. Palla scodellata al centro, Ruggieri stacca di testa, Coco blocca.

72′ Duro contrasto in area tra Scimia e Ruggeri, ha la peggio il numero 8 rossoblu costretto ad uscire. Ma per l’arbitro non c’è calcio di rigore.

85′ Cardoni libera il destro dal limite, respinge Servalli.

90′ Segnalati 5′ di recupero. Punizione di Ruggeri dai 30 metri, alto.

90+3′ LA SAMB CHIUDE I CONTI: Martiniello sfrutta la retroguardia mal posizionata degli ospiti, calcia col sinistro, Servalli smorza il tiro, Ruggeri prova a salvare sulla linea ma la sfera l’ha già varcata.

90’+4′ RIGORE PER LA SAMB: Battista atterrato in area, non ci sono dubbi.

90+5′ Va Battista col destro ed è goool! Spiazzato Servalli. 3-0, arriva il triplice fischio.