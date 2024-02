TRODICA: Marani, Tartabini, Usignoli (24′ st Sejfullai), Berrettoni, Emiliozzi, Romagnoli (33′ st De Martino), Catinari, Moriconi (24′ st Ciccarelli), Chornopyshchuk, Titone (45′ pt Merzoug, 42′ st Sanneh), Pampano.

A disposizione: Battistelli, Antolini, Ciccalè, Monserrat. Allenatore Roberto Buratti

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Lanzano, De Cesaris, Stacchiotti (11′ st Sharif), D’Intino, Veccia, Galli, Napolano, Cialini.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Zadro, Addarii, Fares, D’Andrea. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Ricciarini della sezione di Pesaro

Marcatori: 17′ st Napolano

Note. Circa 200 gli spettatori presenti. Ammoniti: Chornopyshchuk, Galli, Sharif, Picciola, Lanzano. Recupero: 1’+5′

MONTE SAN GIUSTO – Dopo il pareggio casalingo contro la Vigor Castelfidardo, l’Atletico Centobuchi torna alla vittoria e sbanca lo Stadio “Villa San Filippo” battendo per 0-1 il Trodica.

Nel primo tempo le danze si aprono subito al 1′ pt con Titone che dalla destra, in area, prova il tiro in porta ma Camaioni è bravo a dire di no. Poco dopo i biancazzurri protestano per un calcio di rigore negato a Cialini involato verso la porta. Al 6′ pt Filipponi dalla corsia destra pesca in area Cialini ma il suo colpo di testa finisce al lato di pochissimo. Al 25′ pt ancora Centobuchi pericoloso: grande palla scodellata dal vertice sinistro dell’area di rigore da parte di Veccia che pesca ancora Cialini ma manca l’impatto vincente. Si va negli spogliatoi a reti bianche dopo una partita molto equilibrata.

Nel secondo tempo il Trodica di affaccia in avanti con Chornopyshchuk che serve Catinari, il 7 di casa prova la conclusione ma Camaioni respinge in angolo. Al 17′ st calcio di rigore per l’Atletico: dopo un calcio d’angolo, Sharif raccoglie il pallone in area e viene contrastato fallosamente da Catinari con il direttore di gara che indica il dischetto. Sul punto di battuta va Napolano che con il destro ad incrociare spiazza Marani, 0-1. Nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa provano a rendersi pericolosi in avanti ma la difesa biancazzurro non concede molto e si porta a casa tre punti meritati e fondamentali.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 10 febbraio al “Tommolini” dove i biancazzurri affronteranno il Corridonia.