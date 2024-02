SAN BENEDETTO – Mister Lauro alla vigilia di Samb-Vastogirardi.

“Mi aspetto approccio deciso da parte dei ragazzi per portare dalla nostra la gara con ritmo alto. Vastogirardi? Hanno cambiato molto, oltre all’allenatore hanno più dinamicità. E’ una squadra da prendere con le pinze. E’ l’unica partita di febbraio che giocheremo al Riviera, quindi in casa vogliamo vincere davanti al nostro pubblico. Serve prontezza e determinazione, continuiamo il nostro percorso senza guardare troppo la classifica. Novità dall’infermeria? In settimana sono tornati in gruppo Paolini e Chiatante, rimane fuori solo Lonardo. Andrea Arrigoni sta rientrando da un virus influenzale, valuteremo domani se è in forma per giocare”.