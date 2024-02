SAN BENEDETTO – Il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, comunica in una nota che:

“Il presidente della Fondazione CARISAP, Maurizio Frascarelli, mi ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha preso atto della documentazione, inviata a suo tempo dall’Amministrazione comunale, che illustra il progetto di riqualificazione dell’area ex Ballarin, con particolare riferimento al processo partecipativo che, come si ricorderà, era l’elemento cruciale a cui la Fondazione collegava la possibilità di concedere il contributo alla realizzazione del progetto previsto dal piano pluriennale 2020 – 2022.

Nella lettera si annuncia che l’Ente sta predisponendo una convenzione nella quale verranno regolamentate le condizioni e le modalità di attuazione dell’intervento.

Naturalmente siano pronti a sottoscrivere questa convenzione per poter ottenere il contributo a suo tempo stanziato dalla Fondazione e destinarlo ad arricchire la dotazione economica del progetto. In questo modo avremo ulteriori risorse per dare seguito all’impegno assunto con la città e la tifoseria di mantenere una testimonianza imperitura del valore del Ballarin per la nostra comunità”.