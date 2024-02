SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma, sabato 3 febbraio, presso il parco Karol Woityla di San Benedetto, a partire dalle ore 15, “La pace in testa”, un importante evento a favore della pace, a cura dell’Azione Cattolica Italiana della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto.

In un periodo come questo, in cui i venti di guerra, i grandi vuoti educativi, la cultura dell’ira e della violenza e le situazioni di non-pace attirano costantemente l’attenzione, questa giornata vuole essere il racconto dell’attenzione che l’Azione Cattolica ha per la pace senza pause, senza intervalli, come postura indispensabile sia nelle piccole che nelle grandi dinamiche. Il primo punto della lista, e il più urgente. Nel corso dell’iniziativa, patrocinata dal comune di San Benedetto del Tronto, i bambini e i ragazzi riceveranno il saluto del Vescovo, Monsignor Carlo Bresciani, e dell’assessore ai Servizi Sociali, Andrea Sanguigni, e incontreranno gli agenti del Nucleo dei Carabinieri Forestali e i volontari dei Circolo Legambiente di San Benedetto del Tronto e del “Civico Verde” di Grottammare. A tutti sarà posta la domanda: “Come è possibile seminare la pace?”