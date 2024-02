SAN BENEDETTO – La trasmissione web “Arti & Scienza” di Riviera Oggi ha ospitato nella quarta puntata il dottor Ettore Picardi. Il giudice Picardi è nato a Napoli e vive a San benedetto. Ha lavorato come magistrato ad Ascoli Piceno dove ha condotto nel 2011 l’inchiesta sull’omicidio di Melania Rea, per il quale il marito Salvatore Parolisi sta scontando una condanna a 20 anni di reclusione. Da Ascoli è passato a L’Aquila fino alla nomina a procuratore capo di Teramo dove ancora svolge servizio. Inoltre il giudice ha un hobby che è in tema con il titolo della nostra trasmissione “Arti & Scienza” in quanto scrive poesie e ha pubblicato dei testi: “Da una casa che non so dov’è”, “Le predilezioni del pomeriggio”, “Le prossime origini”.

“Dal 2009 pubblico qualche raccolta di poesie e credo sia utile perché nel nostro lavoro vediamo sempre di più, il peggio della società e ogni tanto ricordarsi che esiste anche il bello, il piacevole che ci dà la voglia di vivere credo che sia importante. Quindi la poesia completa un po’ meglio la mia vita”. Così ha esordito il giudice Picardi riguardo il suo hobby. Riguardo la riforma Cartabia: “È una delle riforme più incisive, se non la più incisiva perché sono centinaia di articoli, decine e decine di istituti che si sono modificati, quindi è impossibile dare un giudizio unitario” ha affermato Picardi “quando si cambiano tante regole qualcosa andrà meglio, qualcosa andrà peggio e qualcosa sarà gradito altro meno. Pur facendo lo stesso lavoro anche tra i magistrati le opinioni possono essere discordi” ha continuato il giudice. Secondo il pensiero di Picardi la riforma ha cercato di rendere più snelli i procedimenti, ha cercato di stare molto attenta al recupero delle persone imputate o indagate e soprattutto condannate quindi si devono creare percorsi di giustizia riparativa, aumentare le sanzioni alternative. La Cartabia prevede anche che ci sia qualche contatto tra imputato, condannato e persona offesa ma obbligare chi ha subito un danno così grave a relazionarsi col suo carnefice non è una cosa per tutti, si può certamente proporre, ma non si può imporre. Il magistrato dichiara che: “Quella dell’utilità della pena, cosa che mi sta molto a cuore, io sono d’accordo che bisogna trovare sanzioni alternative perché il carcere è oggettivamente pericoloso” Picardi comunque fa notare che questo percorso non è stato intrapreso in modo soddisfacente; “Si parla sempre di misure alternative e pene pecuniare di pubblica utilità ma non si va direttamente al cuore del problema”.

Per quanto riguarda il processo penale telematico, secondo il nostro ospite: “il sistema che è stato congeniato non funziona bene, sarà presto sostituito non solo da aggiornamenti ma proprio da altri sistemi e per ora ci fa perdere tempo. Se l’informatica non da velocità e possibilità di lavorare da remoto non serve. Lo dico con dispiacere perché sono favorevole all’informatica ma in questo momento è un sistema che non funziona”. Un altro punto importante che è stato trattato ha riguardato la normativa riferita alla violenza delle donne e di genere, partendo dalla convenzione di Istanbul redatta nel 2011 dal consiglio d’Europa e ratificata dal Parlamento nel 2013 e alla legge n. 69/2019 provvedimento che ha modificato il codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. “Fino a quindici/vent’anni fa tutte queste vicende che si svolgevano tristemente tra le mura domestiche o comunque in forme persecutorie non erano perseguibili, i cosiddetti stalker per uscire dall’ambito strettamente familiare erano autori di una serie di minacce e molestie punite con modeste pene pecuniare, anche il maltrattamento in famiglia era quanto meno perseguibile perché era un reato che veniva poche volte denunziato. Adesso ci sono state tutte questa serie di misure e in particolare due innovazioni: è stato congeniato un nuovo reato che è il 612 bis, ormai da 15 anni, appunto lo stalking che prevede quando una persona nel corteggiare, nel minacciare o nel molestare continuamente un’altra, gli determina uno stato d’ansia. Quindi un reato che si protrae nel tempo è possibile che venga punito con una fattispecie autonoma piuttosto severa”. Continua Picardi: “Oltre a questa norma che prima non c’era e che ha raccolto tutti i casi che poteva sfociare in omicidi o lesioni molto gravi, esiste anche una misura cautelare che è il divieto di avvicinamento che si dà con un po’ più di facilità perché non ha la stessa aggressività alla libertà che dà la detenzione carceraria o quella domiciliare”. Anche la legge n. 168 del novembre scorso “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Il provvedimento è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti reati spia possano degenerare in fatti più gravi. Si è concluso parlando dell’indipendenza della magistratura che è garantita dal CSM, ma che da sempre è stata mal tollerata dagli organi politici i quali hanno sempre tentato di limitarla: “I rapporti oggi sono molto tesi, molto complicati, naturalmente le colpe stanno sempre da ambedue le parti. La novità, che per me non è una cosa positiva, è che la magistratura ha perso un po’ di credibilità all’esterno, ma anche un po’ di credibilità all’interno. Non crede molto in se stessa e di fronte a certe affermazioni a certe vicende non si difende adeguatamente perché difendere la magistratura non è difendere i magistrati, quello sarebbe un discorso corporativo. Io penso che una magistratura indipendente sia meglio per i cittadini”.

