GROTTAMMARE – Si rinnova anche a Grottammare l’esperienza formativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha avviato la procedura di selezione degli aspiranti operatori volontari per l’annualità 2024/25, con una proposta per oltre 50.000 ragazzi e progetti da svolgere in Italia e all’estero.

Per il comune di Grottammare, sono disponibili 4 posti da destinare a progetti in ambito sociale e culturale: “Diversa-mente 4.0 beautiful minds” (1 posto), “Il villaggio della speranza 5.0 piccoli passi” (1 posto) e “Riprendiamo il filo 5.0 cultura per l’inclusione” (2 posti). La scadenza del bando è fissata alle ore 14 del 15 febbraio.

Ogni progetto dura 12 mesi, con avvio entro il 19 settembre 2024. L’impegno richiesto è di circa 25 ore settimanali, per un compenso mensile di 507 euro, una formazione a 360° e un tutor che accompagnerà i giovani nella loro esperienza durante l’anno di servizio.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. L’accertamento dell’idoneità dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula sulla base delle dichiarazioni rilasciate e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si volge il progetto. Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con bassa scolarizzazione e un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

Il bando è rivolto a cittadini italiani o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o cittadini di un Paese extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia. La presentazione delle candidature dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) con accesso tramite SPID, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Al termine del servizio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’esperienza è valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la pubblica amministrazione e può valere come titolo di preferenza. È previsto, inoltre, il riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile).

I progetti che verranno attivati nel comune di Grottammare sono gestiti dall’ente capofila comune di Ripatransone. Pertanto, ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo: servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it.

Link al portale ministeriale:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2023-bando-ordinario/