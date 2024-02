SAN BENEDETTO – Carnevale a San Benedetto, presentata l’edizione 2024: sarà una festa dedicata soprattutto alle famiglie, dall’identità diversa rispetto alle celebrazioni dei comuni limitrofi e allietata ancora una volta dai carri allegorici. Gli eventi interesseranno il centro cittadino e, per la quarta volta, anche Porto d’Ascoli.

«Il nostro è un carnevale alla portata di tutti: negli anni gli eventi si sono diversificati in zona, e ognuno ha la sua identità. Il nostro è un carnevale “tranquillo”» – spiega l’Assessore con deleghe a Sport, Turismo e Politiche Giovanili Cinzia Campanelli – «Come qualcuno avrà già sentito in radio, il programma inizia il Giovedì Grasso con l’ormai tradizionale festa per tutti i bambini al Palasport. Gli eventi proseguiranno sabato pomeriggio a Porto d’Ascoli, in Piazza Cristo Re, che sarà allestita con animazioni per tutte le età. Domenica 11 febbraio ci sarà invece la sfilata dei carri in giro per la città, con uno spettacolo musicale allegro e simpatico, e il gran finale sarà martedì 13 dalle 15, quando piazza Giorgini ospiterà invece animazione, giochi e magia con la Baby Dance Mascotte e a seguire, verso le 17, i Pupazzi.

“Il Carnevale sambenedettese – ha detto l’assessore Cinzia Campanelli – si propone ancora una volta come proposta a misura di famiglie alle manifestazioni che si tengono in questo periodo nei Comuni vicini. La scelta dell’Amministrazione è stata quella di proporre un Carnevale che preservi la caratteristica storica del carnevale sambenedettese, quella della sfilata dei carri allegorici.

L’Amministrazione è da tempo al lavoro con studi di fattibilità e ricerche per individuare uno spazio che soddisfi le necessità dei carristi nell’area a est della ferrovia. Vogliamo dare uno spazio stabile per la realizzazione e il rimessaggio dei carri allegorici, conforme a tutte le regole in materia di sicurezza, capace di offrire le condizioni migliori per garantire un futuro a questa tradizione. L’organizzazione della sfilata è stata accompagnata da molte difficoltà» – conclude Campanelli – «Per i rimessaggi si è parlato di alcuni capannoni della Start, opzione che poi non si è rivelata praticabile. Ci serve un luogo adeguato, e capite che in una città come la nostra non è semplice da trovare».

Mariano Partemi, dell’Associazione Amici del Carnevale sambenedettese, ha sottolineato l’incertezza che ha accompagnato : «Noi quest’anno non volevamo fare alcun carro, perché non avendo i capannoni non avevamo modo di lavorare in tranquillità. Alla fine cercheremo comunque di mantenere in vita questa giovane tradizione: ci siamo rimboccati le maniche con il presidente Malavolta che ci ha offerto i suoi capannoni. La speranza, in futuro, è quella di ottenere un rimessaggio per poter lavorare con le modalità anche dei più giovani, che hanno la loro creatività e conoscono meglio la tecnologia. Noi faremo due carri, tre verranno invece da Castignano. Il primo carro sarà dedicato al mare e alle tematiche ambientali, il secondo sarà dedicato al Papa che fa un’ipotetica visita a San Benedetto: uno per l’attualità, uno per il futuro. I carri faranno il solito percorso, passando per via Fiscaletti, Viale Colombo eccetera».

È intervenuto anche Franco Ruggieri, presidente del Circolo dei Portodascolani, associazione volta a “salvaguardare i valori morali e tradizionali, ma anche ad incrementare le attività associative, culturali, sportive, folcloristiche e filantropiche”. «Abbiamo voluto intensamente che nascesse una tradizione a Porto d’Ascoli» – spiega Ruggieri – «siamo alla quarta edizione e stiamo crescendo, con grande partecipazione dell’amministrazione comunale e della gente. L’organizzazione, con una sfilata che parte dalla Caserma Guelfa, parte con la banda e un gruppo di sbandieratori di Servigliano, i Mangiafuoco da Castignano, gruppi di quartiere e gruppi di bambini che saliranno anche sul palco per fare una breve scenetta. Ci sarà anche lo scivolo – gratuito – per i più piccoli. La nostra aspirazione è andare avanti nei prossimi anni».

Conclude Elio Giobbi dell’Associazione ArteViva: «La domenica verrà allestito anche un ledwall che trasmetterà le immagini della festa. Sul palco ci saranno anche animatori e cantanti. Il sogno è mantenere questa tradizione che ci accompagna fin da bambini, lavorando fin da adesso per recuperare fondi ed entusiasmo per rivitalizzare la festa».

Il Programma

Giovedì 8 febbraio dalle 15 “La festa dei Bambini” al Palasport B. Speca

Sabato 10 febbraio in Piazza Cristo Re (Porto d’Ascoli) a partire dalle 15 ci sarà la Festa di Carnevale, con giochi per bambini

Domenica 11 febbraio il centro cittadino ospiterà la sfilata dei carri con Animazioni, Giochi e Musica in Piazza Giorgini

Martedì 13 febbraio in Piazza Giorgini spazio a partire dalle 15 per animazioni, giochi e magia con Baby Dance Mascotte. Dalle 17 in poi concerto dei Pupazzi