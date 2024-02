L’Istituto Alberghiero “Filippo Buscemi” di San Benedetto del Tronto apre le porte. Appuntamento domenica 4 febbraio dalle 15 alle 18.

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione approda a San Benedetto del Tronto nel lontano 1966/67. Quale prima realtà di istituto professionale alberghiero nel territorio, il Buscemi ha formato intere generazioni di studenti che oggi sono affermati professionisti nei settori della ristorazione e del turismo.

La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e la diffusione del Made in Italy per l’Ospitalità e il Turismo ecosostenibile sono al centro degli eventi nazionali e internazionali che la nostra scuola attiva ad Hong Kong, in Thailandia, in Canada, a Malta, in Camerun, in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in Spagna, in Germania e in Portogallo e in tanti altri paesi.

L’istituto Buscemi, attraverso la sottoscrizione di accordi e collaborazioni plurime con Università e Consorzi enogastronomici e turistici, promuove come elementi fondanti del “Made in ltaly:

■ La cooperazione fra scuola e realtà produttive con consistenti ricadute a favore degli studenti e del territorio.

■ Le collaborazioni nazionali e internazionali con scuole e agenzie formative partner.

■ Le opportunità formative per gli studenti all’estero (diplomi di scuola superiore/ specializzazione/ corsi di cucina italiana e similari).

■ La sperimentazione e la ricerca di metodi didattici utilizzabili in contesti formativi diversi.

Dopo il Diploma?

Il Diplomato in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.

Dall’a.s. 2023-24, è stato attivato il nuovo Indirizzo Tecnico Tecnologico in Biotecnologie Sanitarie e della Nutrizione.

Il diplomato di questo nuovo percorso di studi ha competenze relative ai sistemi biochimici, biologici, microbiologici e all’uso delle tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e della nutrizione.

Contribuisce alla tutela della salute operando sui fattori di rischio con attenzione all’alimentazione e alla dietetica. Ha competenze nell’ambito della filiera degli alimenti, nell’applicazione dell’HACCP e nell’analisi sensoriale.

Nel settore Biotecnologie sono approfondite le competenze multidisciplinari per affrontare le problematiche del settore sanitario, della nutrizione e dell’agroalimentare.

Dopo il diploma cosa offre l’articolazione “Biotecnologie Sanitarie e della Nutrizione”?

Il Diplomato dell’Indirizzo Tecnico Tecnologico in Biotecnologie Sanitarie e della Nutrizione può iscriversi a qualsiasi corso di laurea, inserirsi nel mondo del lavoro, nelle imprese private che operano nel settore agro-alimentare, nelle strutture pubbliche sanitarie di ricerca, formazione e controllo nei laboratori analisi o frequentare con successo corsi post-diploma del settore o partecipare a concorsi pubblici che richiedano un diploma di scuola superiore.