FERMO – La Polizia Locale ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo pregiudicato di 45 anni per una aggressione ai danni della sorella.

Questi era già conosciuto dalle Autorità per degli atti di violenza domestica.

Infatti, il 27 gennaio giungeva sulla linea d’emergenza 112 Nue una richiesta d’intervento per un’aggressione di un uomo ai danni della sorella, conviventi.

Gli operatori della Volante, giunti immediatamente sul posto, hanno cercato di calmare l’aggressore e di allontanarlo dalla sorella.

Quest’ultima, scossa ed intimorita, manifestava agli operatori che poco prima aveva avuto una lite verbale con il fratello e che quest’ultimo l’aveva minacciata di morte.

Gli agenti, da una prima ispezione dei luoghi, hanno notato all’ingresso dell’abitazione sopra un mobile, un proiettile.

Messi in allarme, hanno immediatamente verificato con la Sala Operativa che l’uomo, già precedentemente colpito da provvedimento amministrativo di ammonimento del Questore per violenza domestica, non poteva ovviamente esserne regolare detentore.

La successiva perquisizione, infatti, ha permesso di rinvenire sotto la coperta della camera da letto, un fucile ed altro munizionamento.

L’uomo, alla vista degli agenti intenti nelle operazioni, ha

violentemente spinto un poliziotto a terra per poi scappare verso l’uscita di casa, ma, solo dopo una prima colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in Questura in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Informata l’A.G., veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il Fermano veniva comunque denunciato per gli altri reati connessi all’aggressione ai danni della sorella, alla detenzione abusiva delle armi e munizionamento.

Il giudice in seguito ha convalidato l’arresto.