CUPRA MARITTIMA – “Povere Creature”, la protagonista del film, una donna emarginata ed eccentrica, è costretta a vivere in un mondo che la considera come una povera creatura. Tuttavia, grazie alla sua tenacia e al suo desiderio di libertà, riesce a ribellarsi e a conquistare il pubblico con il suo coraggio e la sua resilienza. Lanthimos riesce a creare un’atmosfera angosciante e surreale, mantenendo allo stesso tempo un forte messaggio di resilienza e speranza. Un’opera cinematografica che conquista il pubblico e lascia un’impronta duratura nella mente degli spettatori. Dopo due Golden Globe come miglior film e miglior attrice si guarda alle 11 nomination per gli Oscar!

Al regista greco è stata dedicata una retrospettiva intitolata ‘Il cinema di Lanthimos prima dell’America’, composta da due appuntamenti. Questa iniziativa è stata organizzata per omaggiare la grande creatività di un regista considerato, già dal 2005, come una figura di spicco nella nuova cinematografia greca, profondamente influenzata dalla crisi che il paese ha vissuto. Il secondo e ultimo appuntamento è per giovedì 1/2 alle ore 19 con il lungometraggio film Alps del 2011.

La vita e la morte. Il giorno e la notte. L’estate e l’inverno. Il sole, la pioggia e la neve. È il ciclo della vita che si alterna da anni, ben 210 per la precisione, sotto l’enorme quercia, protagonista assoluta di “La quercia e i suoi abitanti” di Laurent Charbonnier, maestro dei documentari naturalistici, e Michel Seydoux, celebre produttore qui al suo esordio alla regia. E la cosa straordinaria è che questa grande quercia, senza movimenti e senza espressioni, riesce con la sua sola presenza a catturare l’attenzione dello spettatore per più di un’ora esattamente come farebbe un attore o un’attrice in un film.

Torna Il cinema ritrovato grazie ai restauri della Cineteca di Bologna con uno dei capolavori dell’amato cineasta François Truffaut, “La signora della porta accanto” ( La femme d’à côté). La signora della porta accanto è l’esito estremo, lirico e crudele, del lungo interrogarsi di Truffaut sull’amore: libero, perduto, folle, (extra)coniugale, non corrisposto, anticonvenzionale, in trappola o in fuga.

Non resta che andare al Cinema!

PROGRAMMAZIONE:

POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos (USA 2023, 141′) V.M. 14

Un racconto in età vittoriana sull’amore e la scoperta scientifica. L’incredibile storia di Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da un eccentrico quanto brillante scienziato.

giovedì 1°/2 ore 20,40

venerdì 2/2 ore 18,40 vos* -21,15

sabato 3/2 ore 18,40 -21,15

domenica 4/2 ore 16,20 -18,50 -21,15

lunedì 5/2 ore 20,40 vos* -ingresso 5€

martedì 6/2 ore 21,15 -ingresso 5€

*versione originale inglese sottotitolata in italiano

LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI di Laurent Charbonnier, Michel Seydoux. (FR 2022 , 80′)

Segue molte famiglie che abitano la quercia come una casa, vivendo insieme come in una vera e propria società, con problemi con i vicini, educazione, solidarietà, sopravvivenza

sabato 3/2 ore 17,00

domenica 4/2 ore 15,00

Il cinema di Lanthimos prima dell’America-retrospettiva

ALPS di Yorgos Lanthimos (EL 2012, 93′)

Un gruppo di persone avvia una società la cui attività consiste nell’impersonare le persone da poco defunte per aiutare i clienti a elaborare il lutto.

giovedi 1°/2 ore 19,00 – ingresso 5€

Il cinema ritrovato restaurato in 4k -ingresso 5€

LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO – (La femme d’à côté) di François Truffaut (FR 1981, 105′)

Due ex amanti finiscono per vivere l’uno accanto all’altro con i rispettivi coniugi. Ne derivano passioni proibite. . Truffaut si interroga sull’amore: libero, perduto, folle, (extra)coniugale, non corrisposto, anticonvenzionale, in trappola o in fuga.

lunedì 5/2 ore 19,00*

martedì 6/2 ore 21,15*

*versione originale francese sottotitolato in ita

PROSSIMAMENTE : The Holdovers di Alexander Payne; 10/2 Castelrotto di Damiano Giacomelli – ospiti della serata il regista Giorgio Colangeli, Antonella Attili, Fabio Michettoni; dal 14/2 Past Lives di Celine Song; Deserto Particular.