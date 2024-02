ASCOLI PICENO – Si aprirà con l’inedita cerimonia della chiave della città, che il sindaco Marco Fioravanti consegnerà a Re Carnevale sabato 3 febbraio, alle ore 12, davanti al Palazzo dei Capitani, l’edizione 2024 del Carnevale ascolano.

Edizione che, quest’anno, sarà caratterizzata, oltre che dalla partecipazione, come da tradizione, di maschere e gruppi mascherati, anche dal desiderio di riscoprire lo spirito delle feste in maschera, che già nella storia della manifestazione carnascialesca ascolana avevano un importantissimo ruolo. E proprio in questa direzione si è mossa l’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, realizzando un programma che include diversi eventi musicali di grande attrazione a partire dalla giornata del giovedì grasso fino a martedì grasso, passando per le novità programmate dalle associazioni giovanili nei giorni di venerdì e lunedì. Musica e maschere per tutti i gusti, quindi, all’insegna della riscoperta degli antichi veglioni in maschera.

Gli eventi del Carnevale 2024 partono, dunque, giovedì 8 febbraio con l’esibizione, alle ore 16, in piazza del Popolo, di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy. Si prosegue poi, venerdì 9 febbraio, dalle ore 17, nel giardino vescovile dietro Piazza Arringo, con un appuntamento aperto a tutti, a cura delle associazioni giovanili, con musica jazz e un aperitivo “colorato”. Sabato 10 febbraio, invece, alle ore 16, in piazza del Popolo, si esibiranno gli “On Air”, cui farà seguito il veglione in maschera al Circolo cittadino, nella sede storica di corso Mazzini (anche con ingresso dopo cena). Domenica 11 febbraio, invece, sarà la volta, dalle ore 19,30, in piazza del Popolo, della musica del dj Ubby, mentre lunedì 12 febbraio ci sarà un doppio evento, sempre in Piazza del Popolo e sempre a cura delle associazioni giovanili cittadine: dalle ore 19 “All-in, tutti in maschera” e poi, dalle ore 21, musica in piazza con dj e artisti emergenti. Gran finale martedì grasso, 13 febbraio, con la festa conclusiva, sempre in piazza del Popolo, subito dopo le “nomination” dei gruppi mascherati, con la musica dei coinvolgenti “Doctor Vintage”.

“E’ nostro obiettivo valorizzare il nostro Carnevale, che vive di creatività, fantasia e grande partecipazione, attraverso tutte le sue iniziative legate al percorso storico della manifestazione e alla tradizione – hanno sottolineato il presidente Marco Olori e tutto il consiglio direttivo dell’associazione Il Carnevale di Ascoli. “Per questo motivo, oltre a puntare sugli appuntamenti canonici, come ad esempio il concorso per gruppi mascherati, la Raviolata e il cerimoniale di consegna della chiave della città, vogliamo riportare in auge anche l’aspetto degli eventi musicali in maschera, in linea con i veglioni mascherati di una volta. Per questo abbiamo provato a intensificare tali appuntamenti nell’ambito del programma 2024. In questo contesto, punto di riferimento importante sarà il Circolo cittadino, che ringraziamo per la disponibilità, e che ci consentirà di riproporre, come già avvenuto lo scorso anno, un appuntamento con il ballo in maschera nel segno della tradizione per il sabato di Carnevale, ovvero il 10 febbraio – hanno concluso.