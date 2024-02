MARCHE – Dopo l’incontro del 21 dicembre scorso con il Presidente della Giunta Regionale Acquaroli, martedì 30 gennaio tavolo regionale con l’Assessore all’Agricoltura Antonini.

I Comitati Marchigiani hanno ribadito la necessità di un intervento politico. Arrivare urgentemente alla cancellazione della Tassa di Bonifica sulla linea della proposta di legge Regionale n. 39/21. Per ristabilire diritti, porre fine ad indebite vessazioni del Consorzio Bonifica Marche, evitare accanimenti dell’Agenzia Entrate Riscossione, ritrovare fiducia tra Regione e Cittadini Agricoltori.

Chiesto un preciso Atto Politico in coerenza con il Patto Elettorale siglato con i marchigiani. La giusta e determinata mobilitazione in corso del mondo Agricolo per uscire dalla drammatica asfissia economica del settore chiama ognuno a fare la sua parte. Anche la Gabella del Consorzio di Bonifica Marche è una tassa vergognosa posta sulla testa degli Agricoltori: va estirpata.