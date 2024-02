ASCOLI PICENO – La CGIL Ascoli Piceno organizza una assemblea pubblica sul tema della Sanità. Il titolo sarà “Obiettivo Sanità Territoriale” con la relazione di Barbara Nicolai, Segretaria Generale della CGIL Ascoli Piceno, l’intervento di approfondimento del Dottor Francesco Pesaresi del Network Non Autosufficienza sul tema del PNRR, case della salute, ospedali di comunità e centrali operative territoriali e le conclusioni affidate a Loredana Longhin, della Segreteria Confederale della CGIL Marche. Previsti interventi di dirigenti sindacali dei settori maggiormente interessati al tema sanità.

Barbara Nicolai spiega: “Stiamo attraversando una fase estremamente complessa per il Sistema Sanitario Nazionale pubblico e universalistico, in un quadro di grandi sfide e transizioni che per essere affrontate necessitano di risorse economiche, un maggior numero di professionisti e una grande capacità di elaborazione, sperimentando anche nuovi modelli di risposta. Una fase che chiama in campo tutti gli ambiti istituzionali, a partire dal ruolo del Governo, delle Regioni e dei Sindaci”.

Per la prima volta il Servizio Sanitario Nazionale è a rischio. Il Governo, con la legge di Bilancio 2024, taglia ancora una volta su sanità e politiche sociali invece che investire in termini economici e organizzativi e la Giunta Acquaroli non dà risposte alle urgenze in tema di sanità, anzi in questi anni la situazione è peggiorata.

Riportare al centro del dibattito il tema della salute, quale diritto fondamentale e garantito dalla Costituzione, comporta ridare impulso allo sviluppo anche dell’assistenza territoriale, tema cruciale per il futuro, per assicurare prossimità e qualità delle cure alla nostra popolazione, alla luce dei mutamenti dei bisogni da un lato e dall’altro della possibilità offerta dalle risorse e progettualità finanziate con i fondi del PNRR.

Il consolidamento e rafforzamento dell’assistenza territoriale sono interventi necessari da tempo, non privi di ostacoli, per offrire risposte concrete ai bisogni di salute della nostra popolazione.

Collaborazione tra servizi territoriali e ospedalieri, promozione della salute, per la prevenzione, per la cura, per l’assistenza e la riabilitazione, integrazione socio sanitaria e ruolo dei Distretti Socio-Sanitari, ruolo dei medici di medicina generale, potenziamento della domiciliarità e della telemedicina, presa in carico dell’utenza sono le grandi sfide, anche nel nostro territorio in termini di servizi, personale, organizzazione e strumentazione.

Barbara Nicolai conclude: “L’iniziativa del 5 febbraio, dopo un percorso di confronto interno, rappresenta una delle occasioni per aprire un dibattito profondo, e non schiacciato in dinamiche di campanile, sul rilancio della Sanità Pubblica nel nostro territorio. Un primo appuntamento a cui invitiamo a partecipare tutta la cittadinanza e rappresentanti delle forze politiche e delle Istituzioni, per cercare di trovare soluzioni utili ad un tema carissimo a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati”.