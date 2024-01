SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di martedì 30 gennaio presso il Centro Sportivo Sabatino D’Angelo si è tenuto il primo appuntamento del Genoa Academy. Il tecnico Franco Lucido, con il supporto di Antonio Criniti, ha seguito le squadre dei Cadetti, Giovanissimi e Allievi. I giovani biancazzurri hanno avuto modo di potersi confrontare con una seduta di allenamento differente per poter apprendere nuove conoscenze, nuovi principi e nuovi esercizi per la propria crescita.

Dopo ciò è stata organizzata una seduta tecnica che ha visto Franco Lucido illustrare il progetto Genoa Academy al Coordinatore del Settore Giovanile Gennaro Grillo, i tecnici Andrea Ferrante, Luigi Zaini, al preparatore atletico Roberto Lazzari e all’allenatore dei portieri Guido Di Francesco.

Queste le dichiarazioni di Franco Lucido: “Per essere il primo appuntamento le impressioni sono molto positive perché relazionarsi con una realtà nuova e a diversi chilometri di distanza non è mai facile e ho trovato lo staff tecnico molto disponibile e soprattutto presente all’interno del campo. Gli esercizi che ho proposto non sono semplici e devo dire che i ragazzi si sono comportati bene ed hanno svolto il programma meglio di altre realtà in cui giro spesso. Non c’è stato timore di sperimentare e di sbagliare ed è un aspetto importante per poter arrivare all’obiettivo”.