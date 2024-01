SAN BENEDETTO – La formazione online del G.R.I.S. diocesano continua e il primo incontro dell’anno si svolgerà giovedì 1 febbraio 2024, in modalità online e avrà come tema: “Sinodo e sinodalità: prospettive, sfide e opportunità per la Chiesa in uscita nel terzo millennio”. Il relatore è don Lorenzo Bruni, parroco della con-cattedrale di Montalto Marche e direttore della Scuola Diocesana di Formazione Teologica.

Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito.

Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare, da ciò che andrà sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario.” (Documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi, Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione.)

Per il cammino sinodale nella fase continentale la Chiesa Italiana ha sottolineato alcune priorità, riferisce il relatore don Lorenzo: “Il grande tema della corresponsabilità, la ministerialità della Chiesa. In una Chiesa tutta ministeriale ripensare il compito e l’identità del presbitero, il ruolo delle donne, la qualità delle relazioni nella vita della Chiesa, da cui non si può assolutamente prescindere. Altra priorità il primato della Parola e la centralità dell’Eucaristia da riscoprire e imparare a vivere. L’educazione alla fede e la formazione vocazionale, permanente, di tutte le componenti del popolo di Dio. Il dialogo con le culture”.

Si ricorda che il Centro di Ascolto del G.R.I.S. è aperto ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 presso l’ufficio sito a San Benedetto, via Pizzi, 25 ed è possibile chiedere per urgenze appuntamento al numero telefonico 3475313296. Chi desidera collegarsi per partecipare alla conferenza può richiedere il link al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com .