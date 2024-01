GROTTAMMARE – La squadra Under 15 della Grottammare Basketball (che è parte integrante del pool di società che fanno capo alla Sambenedettese Basket) allenata dal coach Marco Borgognoni, vince 58-43 lo scontro diretto contro Giulianova e vince matematicamente il girone con una giornata di anticipo. Nove le vittorie ottenute in altrettante gare disputate dai biancocelesti e adesso Grottammare Basketball affronterà le prime due classificate dei gironi B e C per la conquista del titolo regionale. Anche contro i giuliesi, la squadra di coach Borgognoni ha sfoderato un’ottima prova di squadra, con le stelline Pulcini, Del Zompo e Filipponi sugli scudi, ma ottima e solida è stata la presenza di Spencer e di Marcelli e del team tutto. Il gruppo, al terzo anno di lavoro con Borgognoni, sta raccogliendo i frutti dell’impegno e della passione profusi. Questo il tabellino della gara giocata contro Giulianova: Pulcini 18 Del Zompo 13 Filipponi 12 Marcelli 8 Spencer 7.