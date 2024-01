Punto. E a capo. Pasqualino Piunti: “Oggi ascolto solo annunci, ai quali poi seguono solo flop”

"A San Benedetto del Tronto non vedo un’amministrazione che possa dare risposte ai cittadini". Primo cittadino fra il 2016 e il 2021, al nostro giornale l’esponente di Forza Italia non nega un suo eventuale ritorno alla guida della città. "Il mio predecessore Perazzoli migliore di me? Non proprio, però da lui fin dal 1997 ho imparato tattiche e strategie”