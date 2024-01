SAN BENEDETTO – Domenica 28 gennaio si è svolta al Palasport “B. Speca” la 19a edizione del Festival Internazionale del Pattinaggio Artistico, manifestazione federale di carattere internazionale organizzata dall’ASD Diavoli Verde Rosa, con il patrocinio dell’amministrazione comunale a cui hanno partecipato i Campioni Italiani, Europei e Mondiali e i gruppi spettacolo di Marche, Umbria e Abruzzo.

È stato uno show mozzafiato, che si è aperto con il saluto del Presidente della Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, dove gli artisti hanno letteralmente coinvolto il pubblico con numeri di ogni tipo.

Alessandro Fratalocchi e Cecilia Pizzagalli hanno presentato un numero particolare di pattinaggio con il fuoco, Giada Luppi ha pattinato e cantato dal vivo insieme a Pierluca Tocco, i Campioni del Mondo della Coppia Artistico hanno strabiliato il pubblico con sollevamenti, spirali e trottole spettacolari, Kevin Bovara ha duettato con Giada Luppi oltre che esibirsi singolarmente sulle note dei Maneskin.

La squadra organizzatrice ha presentato il collettivo “Queen Medley” composto da oltre 50 elementi, con le coreografie di Ivan Bovara e Laura Marzocchini, che è stato particolarmente apprezzato.

Il Festival si è concluso con una suggestiva coreografia finale, dedicata alla “Musica”, dove performers di fama internazionale (Alessandro Fratalocchi e Laura Marzocchini) si sono esibiti sui trampoli insieme agli oltre 300 atleti partecipanti, creando un’atmosfera magica. Il momento più commovente è stato quello in cui Harry Foschi, di 94 anni, ha eseguito un numero comico sui pattini a rotelle sostenuto dal pubblico incredulo del Palasport. Come ogni anno è stata premiata un ex-atleta della Diavoli Verde Rosa e per l’esattezza Martina Foschi.

Il presidente Anna Maria Laghi e il Direttore Artistico Ivan Bovara sono rimasti molto contenti di questo successo di pubblico dopo 3 anni di stop dovuti alla pandemia e ci tengono a ringraziare pubblicamente tutti i Campioni, gli atleti delle squadre e i loro tecnici, i genitori, e le autorità intervenute sia alla conferenza stampa che al Festival (il Presidente Regionale del Coni Fabio Luna, il Presidente Regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici Romolo Bugari, il Sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli).

L’evento, presentato quest’anno da Elena Cavallini di Radio Azzurra, è stato ripreso anche dalla RAI e trasmesso sul TgR Marche.