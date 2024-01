Video e foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – Si è riunita la Commissione Urbanistica, presieduta dall’avv. Annalisa Marchegiani per approfondire la tematica, comparsa da qualche giorno anche sui giornali, che riguarda la documentazione presentata dall’azienda Sideralba S.p.a. con nota prot. 94175 del 6 gennaio 2023 al Comune di San Benedetto. L’argomento si è mostrato molto complesso!

Il primo ad intervenire è stato l’assessore Bruno Gabrielli: “Noi ad oggi non abbiamo avuto nessun progetto protocollato, è un’ipotesi di progetto, ma capite bene che un’ipotesi progettuale non è la stessa cosa di un vero e proprio progetto. Come sapete tutti, l’area Brancadoro è strategica per la nostra città. Ritengo che sia importante che un imprenditore abbia deciso di intervenire in quest’area acquistandone una parte consistente” ha poi aggiunto “credo che sia giusto che l’amministrazione si interfacci con questa realtà imprenditoriale, anche perché dall’ipotesi progettuale questa realizzazione avverrebbe nei canoni previsti dal piano regolatore”. Gabrielli ha continuato dicendo che è doveroso stabilire un rapporto con l’imprenditore Luigi Rapullino e fare in modo che l’amministrazione sappia tutelare, nel miglior modo possibile, l’interesse pubblico. Ha concluso dichiarando che l’amministrazione comunale è pronta per confrontarsi con la parte privata. Dagli interventi dei consiglieri dell’opposizione si è potuto costatare che non c’è ostilità riguardo l’idea di progetto della Sideralba, anche se hanno condiviso tante perplessità chiedendo delle chiarificazioni. L’Avv. Paolo Canducci chiede al dirigente Giorgio Giantomassi se l’idea di una variante essenziale, suggerita dall’imprenditore Rapullino sia la soluzione per ottemperare l’interesse pubblico e l’interesse privato della norma tecnica d’attuazione, in quanto prevede espressamente la necessità di un piano attuativo quindi aggiunge il consigliere Canducci: “Non è un elemento di arredo della norma, come vorrebbe far credere l’avvocato della Sideralba. È opportuno e necessario che venga rifatto un piano attuativo rivolto all’intero comparto. Sideralba sa benissimo che è parte del comparto che contiene altre aeree, altre proprietà e il piano attuativo è il cuore di quella norma, è lo strumento più idoneo a tutelare e contemperare interessi pubblici e privati”.

“La questione è complessa! Esordisce il dirigente Giantomassi: Se parlo da burocrate” dichiara: “questo documento non esiste protocollato, non è un procedimento e quindi ad oggi non si avvia nessun procedimento. Comunque dato che non si può far finta di niente, dobbiamo considerare che c’è un proprietario che ha acquistato un terreno e che chiede una variante al piano regolatore e delle norme tecniche di attuazione con atti formali, di giunta e di consiglio”.

Canducci chiede a Giantomassi un parere sulla questione specifica del piano attuativo. “C’è una norma, in questo caso l’articolo 49” ha detto il dirigente, che ripete che gli interventi diretti non sono ammessi ma si deve passare tramite un piano particolareggiato”.

L’avv. Marchegiani chiaramente ha ribadito che la gestione e la risoluzione di situazioni urbanistiche così complesse, come l’area Brancadoro: “Non può essere affidata unicamente alle azioni di singoli proprietari. Difficilmente verrebbero raggiunti quelli che sono gli obiettivi posti alla base della normativa di riferimento che non è solo il terzo della superficie territoriale a verde omogeneo, ma anche c’è il problema del parcheggio che non è trascurabile, in quanto lì c’è lo stadio e c’è la proprietà comunale”. Dalla cartografia che ha mostrato la Marchegiani si evince chiaramente che questo è un comparto e quindi è necessaria un’azione o un’attività perequativa che contemperi i diritti e gli oneri da parte di tutti i proprietari dell’intero comparto, in primis, per quanto riguarda la proprietà dell’interesse pubblico del Comune, ma anche per quanto riguarda tutti gli altri proprietari dato che ne sono 25, ai quali sono state respinte varie richieste di varianti. “Anche senza entrare in merito alla variante non sostanziale dell’art 15, prospettata dalla proprietà, certamente una risposta solo in termini di tentativo di condivisione andava data alla ditta Sideralba S.p.a. viste le doglianze lamentate dell’imprenditore Rapullino in ogni sede. Questa Commissione vuole dare una risposta chiara anche un imput all’amministrazione di iniziare un percorso e quindi di rispondere all’imprenditore perché la città non respinge imprenditori che vogliono investire, ma certamente esiste un interesse pubblico di un comparto che non può essere affidato alla gestione diretta di un privato, deve trovare una regia pubblica per ottemperare con attività perequativa gli interessi di tutti, primi fra tutti l’interesse pubblico”. La presidente della Commissione più volte ha ribadito che l’organo sovrano di pianificazione per la suddetta area è il Consiglio comunale.

È intervenuto anche il consigliere Giorgio De Vecchis che ha riportato alcuni stralci che Rapullino ha fatto durante la conferenza stampa presso l’hotel Smeraldo, organizzata per la presentazione del progetto San park e ha fatto delle considerazioni, condivise da molti cittadini per esempio come mai un imprenditore del calibro di Rapullino, che ha costruito in Tunisia, in tante altre parti d’Italia avrebbe investito in un’area priva di servizi di urbanizzazione e inclusa all’interno di un comparto?

ESCjxaE-dJM&t=10s