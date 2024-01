GROTTAMMARE – Apprezzamenti dal pubblico di settore per la pubblicazione della versione digitale del Piano regolatore comunale, “varato” qualche settimana fa nel portale istituzionale dell’ente.

Grazie all’implementazione del sito web del Comune, tecnici e cittadini potranno consultare il documento in piena autonomia: lo strumento, infatti, semplifica il lavoro per i primi e permette ai secondi di conoscere la destinazione urbanistica e altre informazioni riguardanti le proprietà, evitando di doversi recare in municipio.

Il documento si trova all’interno della sezione “Piani urbanistici”, presente nella pagina principale del sito web istituzionale www.comune.grottammare.ap.it. Il software utilizzato permette in maniera semplice e intuitiva:

di visualizzare il PRG di tutto il territorio comunale;

di ricercare ed individuare sul territorio (tramite i dati catastali) una determinata proprietà e visualizzare destinazione e vincoli gravanti su di essa;

di consultare le Norme Tecniche del PRG (cioè a dire, conoscere le regole delle diverse destinazioni urbanistiche).

L’iniziativa rientra nelle politiche di aggiornamento e trasformazione digitale perseguite dall’Amministrazione comunale, come ricordano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore alla Pianificazione del territorio Alessandra Biocca: “Prosegue la digitalizzazione dei servizi del nostro ente. Il nuovo software è un’opportunità che permette a tutti i cittadini di poter consultare il Piano regolatore direttamente da casa e in qualsiasi momento collegandosi direttamente dal sito ufficiale del Comune”.

Il Piano regolatore di Grottammare è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.06.1997, seguita dalla delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 537 del 09.11.1998, definitivamente pubblicata sul B.U.R. della Regione Marche in data 17.12.1998. Il documento consultabile è aggiornato con le varianti puntuali che sono state approvate nel corso degli anni.

Accesso diretto qui: https://e207.cloud.silverbrowser.it/prg/ui/kelydra/silverprg/SilverPrg.html