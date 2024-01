MONTEFIORE DELL’ASO – La Pro Loco Montefiore e l’Amministrazione Comunale organizzano la 40a edizione del carnevale di Montefiore. Un’edizione speciale con l’importante novità delle tre sfilate. Si parte domenica 4 febbraio, per poi proseguire con le date tradizionali dello storico carnevale di Montefiore, ovvero 11 e 13 febbraio.

Dopo quattro anni di stop, torna, quindi, uno degli appuntamenti più sentiti del borgo piceno. Il carnevale di Montefiore affonda le proprie radici nell`anno 1971. A quel tempo la manifestazione ebbe un bel successo, cosicché tutti erano fortemente motivati alla realizzazione del carro allegorico più bello e meccanizzato. Tale fu la passione delle persone che, durante la premiazione del carro migliore, molti rimasero delusi e quindi si scelse di non ripetere il carnevale per l`anno seguente.

Nel 1981, superati 10 anni dalla prima edizione storica del carnevale di Montefiore, una nuova generazione di cittadini rianimò lo spirito carnevalesco. La tradizione del carnevale ha quindi radici molto profonde nella cultura montefiorana.

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini: musica e carri allegorici in una cornice intima e assolutamente familiare.