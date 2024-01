SAN BENEDETTO – Sono partiti i lavori per la sostituzione della condotta distributrice idrica di via Volta, intervento a opera di CIIP, che prelude all’attesa riasfaltatura della strada, già finanziata dal Comune.

Il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla circolazione nell’area interessata dagli interventi.

A partire da lunedì 29 e fino a mercoledì 31 gennaio sarà interrotto il traffico in direzione ovest-est su via Tibullo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Volta e il sottopasso ferroviario. Viene istituito per questi 3 giorni l’obbligo di svolta a destra in via Trento all’intersezione con via Tibullo.

Fino al termine dei lavori, poi, sarà in vigore il senso unico di marcia in via Volta, direzione nord-sud, nel tratto compreso tra via Tibullo e via Giovenale; lungo il lato ovest di via Volta saranno inoltre vietati la sosta e il transito pedonale.

Ovviamente verrà adeguata la segnaletica anche nelle strade traverse di via Volta nel tratto interessato dai lavori.