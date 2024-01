SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il dottor Salomone di Saverio è Direttore del reparto di Chirurgia dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, Ast-Ascoli Piceno. Il suo ambito specialistico consiste nella chirurgia oncologica, uno dei fronti più difficili ed emotivamente intensi di tutta la medicina. A vederlo, infatti, si capisce subito che è un uomo abituato a lavorare in condizioni che richiedono una concentrazione e una padronanza di sé pressoché totali. Inizio con il fargli una domanda generica.

Mi parli un po’ del suo percorso, come ha fatto ad arrivare dov’è oggi?

Il mio percorso è iniziato proprio a San Benedetto del Tronto dove ho frequentato il Liceo Classico Giacomo Leopardi. I miei professori avrebbero voluto che studiassi ingegneria, ma alla fine ho scelto di seguire le indicazioni di mio padre e mi sono iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia all’università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Fin da studente ho avuto la possibilità di poter fare molte esperienze all’estero e questo mi ha permesso di confrontarmi con sistemi sanitari e approcci alla materia molto diversi da quelli a cui ero abituato. Mi sono specializzato in chirurgia generale a Bologna, al Sant’Orsola, dove ho lavorato anche nell’equipe del dottor Pinna. Nel 2017 ho vinto il concorso da primario di chirurgia colon-rettale all’università di Cambrige nell’ospedale Addenbrooke, qui sono rimasto circa due anni. Successivamente ho rassegnato le dimissioni e sono tornato in Italia per stare vicino a mia madre, le cui condizioni di salute me lo imponevano. Dopo la morte di mia madre ho vinto il concorso di primario di Chirurgia al Madonna del Soccorso, in cui opero dal 2021.

Il suo è sicuramente un lavoro molto impegnativo, ma quali sono secondo lei gli aspetti più difficili di questa professione?

Sicuramente il doversi confrontare con pazienti con diagnosi spesso infauste è una delle cose più complicate da gestire per chi fa il mio mestiere. Personalmente la mia sfida è quella di dimostrare come, anche nella nostra provincia, può esserci un buon servizio chirurgico e che, salvo in rari casi, non occorre fare i classici viaggi della speranza per essere curati nel migliore dei modi.

Definirebbe il suo più un lavoro o una vocazione?

La definirei a tutti gli effetti come una professione, il che significa che medici e chirurghi hanno una loro professionalità da onorare. I pazienti stessi devono rispettare questa professionalità rendendosi conto che ci sono degli ordini di priorità, questo lo dico perché a volte la disponibilità di noi medici viene mal interpretata e possono crearsi situazioni spiacevoli.

Andiamo un po’ più sullo specifico: qual è stato finora l’intervento più difficile che si è trovato a dover affrontare?

Personalmente ricordo una pancreasectomia che ho effettuato a Bologna. Si trattava di condizioni particolarmente delicate perché avevo a che fare con un gastrinoma, cioè un tumore secernente gastrina.

Andiamo adesso a toccare un tema che riguarda da vicino un po’ tutti noi: quali sono i tumori in aumento e quali in diminuzione qui in Italia?

Purtroppo devo segnalare che sono in aumento un po’ tutti i tumori, ma l’aspetto davvero preoccupante non è tanto quello.

E qual è?

La cosa davvero preoccupante è il progressivo abbassamento dell’età media in cui ci si ammala di cancro. Non è ancora del tutto chiaro perché questo stia succedendo, ma sicuramente sono coinvolti lo stile di vita, l’uso di alcol, il fumo, etc.

So che lei ha lanciato un suo progetto di accompagnamento per tutti i pazienti che necessitano di dover effettuare un intervento di chirurgia oncologica, ce ne vuole parlare?

Si chiama Nurse Navigator e consiste nella presenza di un’infermiera esperta che guida il paziente durante le varie e complesse fasi di un intervento chirurgico oncologico. Il Nurse Navigator è una figura che nasce dall’esperienza di paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, in cui è da tempo una realtà consolidata, una realtà che ho avuto modo di conoscere in prima persona. È un servizio che offre soltanto il Madonna del Soccorso insieme all’ospedale San Raffaele di Milano. Si tratta di un professionista che va ad accompagnare il paziente sia da un punto di vista alimentare che di stile di vita, per prepararlo a gestire al meglio la difficile prova che è chiamato ad affrontare.