Scienziati nel Pallone. Samb e Campobasso, ora è tutto pari. Ospiti Don Stefano Iacono e Sandro Benigni

Focus sulla vittoria della Samb a Fano e sulla sconfitta del Campobasso che ha rimesso tutto in parità in vetta alla classifica. In studio i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. La puntata andrà in replica su 7 Gold il mercoledì e il venerdì alle ore 17.30, sul canale 15 del digitale terrestre