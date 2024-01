SAN BENEDETTO – Si è conclusa lo scorso 7 gennaio l’esposizione “Prospettiva Van Orton”, la mostra condivisa tra le città di San Benedetto e Ascoli Piceno nelle due sedi della Palazzina Azzurra e del Forte Malatesta.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Verticale d’Arte” con il patrocinio dei due Comuni, ha portato nel territorio oltre 100 opere del duo artistico composto da Marco e Stefano Schiavon.

Noti per lo stile iconico, oggi il loro marchio di fabbrica, i Van Orton, si è affermato nel settore attraverso le innumerevoli collaborazioni in ambito pubblicitario, curando le grafiche per diversi marchi di alto profilo del mondo dell’industria e dell’automobilismo, espandendosi poi nel cinema, nella musica e nello sport.

“Prospettiva Van Orton” ha avuto una forte risonanza a livello mediatico, puntando i riflettori della stampa nazionale sulle città di San Benedetto e Ascoli, con servizi su Rai Radio1 e approfondimenti dedicati sul TGR Marche, TRG Fuori Linea, Studio Aperto, Class TV Moda e Sky Arte.

Nel corso dei circa 6 mesi di apertura al pubblico, la mostra ha registrato nella sua sede sambenedettese un totale di 968 presenze, tra visite alla mostra e partecipazioni al laboratorio e agli eventi realizzati all’interno dell’esposizione.