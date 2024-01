ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola (18′ st Cialini), Lanzano, Veccia, D’Intino (30′ st Zadro), Pietropaolo, Galli (30′ st De Cesaris), Napolano, Liberati.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Stacchiotti, Sharif, Fares, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Calligari (8′ st Pincini), Gioielli, Bandanera, Santoni (39′ pt Brugiapaglia), Terrè (44′ st Magi), Malaccari, Altobello, Mosca (18′ st Rombini), Storani (18′ st Ballarini).

A disposizione: Flumini, Romagnoli, Barigelli, Testa. Allenatore Luca Manisera

Arbitro: Latuga della sezione di Pesaro

Marcatori: 16′ pt Galli, 15′ st Pincini.

Note. 250 circa gli spettatori presenti. Ammoniti: Manisera, Lanzano, Calligari, Pincini, Pietropaolo. Espulso per proteste Manisera. Recupero 6’+5′.

MARTINSICURO – Si spartiscono la posta l’Atletico Centobuchi e la Vigor Castelfidardo dopo una partita a grandi ritmi terminata per 1-1.

Pronti e via e al 7′ pt ci prova Gioielli dal limite dell’area con una conclusione che sibila sopra la traversa. Al 16′ pt il Centobuchi passa in vantaggio: ottima discesa sulla sinistra di Fabi Cannella che con il mancino crossa all’altezza del primo palo per lo stacco di testa vincente di Galli che batte Lombardi, 1-0. Al 23′ pt traversa degli ospiti: Storani prova la conclusione ma il pallone si stampa sulla traversa dopo un tocco decisivo di Camaioni. Al 40′ pt Picciola tra le linee serve in profondità Liberati che a tu per tu con Lombardi si fa ipnotizzare e il suo tiro viene respinto. Al 43′ pt ancora i biancazzurri in avanti: Napolano fa un’ottima sponda per Galli che dal limite prova a cercare la via del gol ma l’estremo ospite respinge in tuffo. Dopo sei minuti di recupero si va a riposo sull’1-0.

Nel secondo tempo la squadra di Manisera prova più volte a creare pericolo e dopo buone trame di gioco trova il pareggio: è il 15′ st quando Pincini servito in area centralmente deposita il pallone in rete alla destra di Camaioni, 1-1. La Vigor prova ad agguantare il vantaggio ma manca in fase realizzativa, d’altro canto l’Atletico spreca diverse ripartenze. Al 43′ st gli ospiti ci provano con Terrè ma Camaioni si fa trovare pronto.

Dopo cinque minuti di recupero, finisco le ostilità e le due squadre si accontentano di un punto. Il prossimo match per gli uomini di Fusco sarà sabato 3 febbraio contro il Trodica.