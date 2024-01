SAN BENEDETTO – La Samb di Giordani sfiora l’impresa al PalaSpeca: dopo un match pirotecnico ferma la capolista Fermana sul 3-3. Risultato che, a tratti, le sta anche un po’ stretto. Eppure il primo tempo è stato un vero e proprio incubo per i rossoblù, bravi a giocarsi le proprie possibilità a viso aperto fino alla metà, quando nel giro di un minuto di blackout subiscono la doppietta di Gabaldi.

La seconda frazione di gioco vede la Samb scendere in campo con la leggerezza di chi non ha più nulla da perdere e cambia faccia: Cancrini mette dentro l’1-2 dopo 6 minuti di gioco, dopo altri 6 è il “Sommelier” Firmani a rimettere in piedi una partita che sembrava ormai essersi tinta di gialloblù. Lo stesso Firmani poi fa esplodere di gioia il PalaSpeca realizzando il gol del sorpasso e la doppietta personale, che gli permette di raggiungere quota 20 reti in campionato, prima che Ventresca acciuffi il nuovo pareggio per gli ospiti. Dopo tante emozioni, il big match della 13^ giornata ha come epilogo un pareggio: ora testa alla prossima gara con il Real Ancaria, in scena ad Ancarano venerdì 2 febbraio.