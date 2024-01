SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziano i lavori in sala consiliare, per il primo Consiglio comunale del 2024.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato il Consiglio comunale per sabato 27 gennaio con inizio formale alle ore 8:00. Sono 13 i punti all’ordine del giorno, tra cui:

un’interrogazione del consigliere Giorgio De Vecchis in merito ad argomenti per i quali si richiede la trattazione in seduta secretata ai sensi dell’art. 94 comma 1 del regolamento del Consiglio comunale;

un’interrogazione dei consiglieri Bottiglieri e Canducci sui motivi della proroga al 31 dicembre 2024 concessa agli attuali gestori delle concessioni demaniali marittime e sullo stato dei lavori per la messa a gara delle stesse;

un’interrogazione del consigliere Marinangeli sulle tempistiche degli interventi di ripristino dei bagni pubblici dell’ala nord del Mercato Ittico all’Ingrosso e di installazione di un’insegna;

due interrogazioni della consigliera Barlocci, la prima sul progetto “Circuito Praesentia”, modalità d’attuazione del progetto e utilizzo dei dati, la seconda sui criteri sono stati utilizzati per determinare l’assegnazione di un contributo al progetto “Casina sull’albero” realizzato nel quartiere Ponterotto;

un’interrogazione della consigliera Marchegiani inerente allo stato della proprietà dell’immobile sito tra via Toscana, via Lucania e via Umbria, precedentemente di proprietà dell’ENEL e già oggetto di uno schema di convenzione per la concessione in proprietà al Comune di San Benedetto;

gli indirizzi del Consiglio comunale riguardo alla relazione previsionale e programmatica 2024 della società Ciip spa e la votazione per approvare il bilancio preventivo 2024 dell’azienda;

il bilancio di previsione 2024, pluriennale 2024-2026 e piano programma 2024-2026 dell’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi”;

il regolamento del premio dedicato alla memoria del prof. Alberto Capotosti destinato a studenti laureati nelle discipline di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche che abbiano conseguito la laurea magistrale con votazione di almeno 105/110;

il nuovo piano di Protezione Civile nel quale sono indicate le misure previste per le diverse tipologie di emergenza che possono interessare il territorio comunale;

le modifiche al regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale;

una mozione dei consiglieri Bottiglieri e Canducci per la trasformazione di via Calatafimi in zona per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata al fine di poter utilizzare gli spazi a oggi in disuso e abbandono per sopperire alla crisi abitativa;

una mozione dei consiglieri Barlocci, Marchegiani, Giorgio e Simone De Vecchis per indurre l’Amministrazione ad attivarsi con la Regione per l’istituzione di una Zona Economica Speciale – ZES per le Marche con l’obiettivo di sostenerne il rilancio economico a fronte delle conseguenze della crisi che ne hanno tra l’altro determinato il declassamento a “regione in transizione” da parte dell’Unione Europea.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dal sito del Comune o dalla homepage del Bollettino Ufficiale Municipale.

ORE 9 Punto 1. Secretata un’interrogazione del consigliere Giorgio De Vecchis in merito ad argomenti per i quali si richiede la trattazione in seduta secretata ai sensi dell’art. 94 comma 1 del regolamento del Consiglio comunale.

ORE 9.30 Terminata la discussione secretata, la stampa ed il pubblico possono tornare in aula.

ORE 9.35 Punto 2. Interrogazione dei consiglieri Bottiglieri e Canducci sui motivi della proroga al 31 dicembre 2024 concessa agli attuali gestori delle concessioni demaniali marittime e sullo stato dei lavori per la messa a gara delle stesse.

ORE 9.40 Risponde l’assessore Gabrielli: “Le ragioni che ci hanno portato a questa scelta comportano ad una premessa. Innanzitutto è per dare certezza ad una categoria che oggi vedo qui presente fra il pubblico, affinchè possa affrontare la prossima stagione balneare nella massima serenità. In una fase di incertezza anche a livello europeo non vogliamo che a farne le spese siano i lavoratori”.