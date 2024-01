PEDASO (FM) – Sta per prendere il via, presso la scuola secondaria di Pedaso, il corso di formazione per docenti “Ben-ESSERE in classe”.

Il workshop, coordinato dall’Università di Padova, unitamente alla prof.ssa Daniela Lucangeli, coinvolgerà in un percorso di ricerca-azione un intero consiglio di classe della scuola secondaria.

Tuttavia, sarà aperto anche ad altri insegnanti interessati del Pagani di Monterubbiano, di tutti gli ordini di scuola.

L’importante opportunità formativa si terrà nei mesi di febbraio-maggio 2024 a cura di un team di professionisti formati da Mind4children.

Trattasi di uno Spin-off dell’Università di Padova creato dalla autorevole neuroscienziata e si concentrerà su alcuni temi fondamentali.

Tra questi la warm cognition, la comunicazione emotiva, la relazione educativa efficace e la gestione dell’errore.

Inoltre, il corso prevede alcune ore di ricerca-azione sull’ansia, sulla capacità di concentrazione e sull’atteggiamento verso lo studio degli studenti dellescuole secondarie.

“Un ulteriore passo in avanti per tutta la comunità del Pagani – afferma la Dirigente scolastica Annarita Bregliozzi – nella direzione dello star bene a scuola, premessa necessaria perché si crei un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita umana e culturale di ragazzi e ragazze.

Il corso infatti”- continua la Dirigente- “si inserisce in una serie di progetti che da anni vengono realizzati per supportare alunni, docenti e famiglie nella delicata fase della adolescenza, come ad esempio “Mi curo di me …e di te” (Progetto Psicologia scolastica Regione Marche),”Nuvole nello zaino” (per la costruzione del gruppo classe il primo anno delle scuole secondarie) o le collaborazioni avviate con l’ambito XIX di Fermo (Psicologia scolastica, Gruppo “Calzelunghe” P.I.P.P.I.- T-lab) e con altri enti e associazioni su temi legati al benessere psicofisico di alunne ed alunni e ne costituisce un importante sviluppo”.

Non è un caso che la formazione abbia coinvolto una classe campione della scuola secondaria di Pedaso, interessata- come quella di Campofilone- dall’a.s. 2023-24 nell’innovazione metodologico-didattica ed organizzativa che fa capo alla Rete nazionale scuole DADA (didattiche per ambienti di apprendimento), che ha tra i suoi obiettivi programmatici proprio quello di rendere gli ambienti di apprendimento un “luogo” sempre più vissuto con consapevolezza, autonomia e serenità dagli studenti.

L’educazione alle relazioni, come dimostrano anche i recenti tragici fatti di cronaca, è sempre più importante.

Su questo si vogliono fornire agli insegnanti strumenti e competenze utili per comprendere e superare efficacemente le sfide di ogni giorno in classe.

Rendendoli così promotori di una comunità d’apprendimento capace di costruire il benessere di tutti con la partecipazione attiva

di ciascuno.

Per far ciò, l’istituto ha provveduto alla parte economica con risorse proprie, grazie al sostegno di un imprenditore locale attento ai temi dell’educazione.

Trattasi di Giorgio Tanoni (Adriatica Oli), che ha accolto con entusiasmo la proposta di Mind4children e che si ringrazia per la generosità.

“Convinti che l’approfondimento formativo degli insegnanti in queste aree generi un impatto positivo non solo sulla pratica didattica, ma anche sulla vita stessa di docenti”.

Per presentare il progetto e i formatori, si terrà una Conferenza presso la scuola secondaria di Pedaso (via Tommaseo) il giorno 30/01/2024 alle ore 17:30.

Saranno presenti, la referente per la formazione della Mind4Children nelle Marche, Anna Petrini, il partner sostenitore dell’iniziativa a livello economico e sociale, Andrea Marcantoni, i formatori, i componenti della comunità educante del Pagani di Monterubbiano, insieme a rappresentanti delle amministrazioni locali e provinciali.