SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Ceo di Sideralba, Luigi Rapullino, ha presentato questa sera venerdì 26 gennaio presso l’Hotel Smeraldo, gli elementi chiave del progetto di riqualificazione dell’area antistante il Riviera delle Palme.

Il “San Park“, così è stata denominata l’area verde che sorgerà nell’area Brancadoro, prevederà progetti all’avanguardia con impianti sportivi, un’arena per manifestazioni culturali e un’ampia area parcheggi.

SEGUI IN LIVE LA PRESENTAZIONE [VIDEO INTEGRALE]

Luigi Rapullino: “A distanza di un anno dall’acquisizione dell’area, ancora non abbiamo avuto novità dall’amministrazione comunale, ne alcun riscontro. Una volta presentato il progetto, mi sarei aspettato risposte concrete se si può fare o no, invece vedo molta bagarre tra maggioranza e opposizione, ma pochi fatti concreti. In Tunisia abbiamo fatto un investimento importante e abbiamo avuto tutto il supporto per poterci concentrare sulla gestione della fabbrica e del personale, per le autorizzazioni ci avrebbero pensato gli amministratori. Qui ci sono molti problemi e ritardi burocratici, voglio solo sapere se piace o non piace. Avrei avuto piacere di fare un confronto anche con l’opposizione, ma anche stavolta questa opportunità non ci è stata concessa. Sono imbarazzato, dopo aver investito fondi, di dover spiegare ai miei collaboratori questa situazione che si sta dilungando a causa di chi fa molte chiacchiere e pochi fatti. Non vogliamo velocizzare l’iter per scavalcare il Consiglio comunale, ma solo per rendere il progetto attuativo in breve termine perchè il business plan ben preciso”.

Il Ceo di Sideralba passa poi ad illustrare le slide del progetto: “Lo stato attuale dell’Area Brancadoro è frutto del lavoro delle amministrazioni che non sono intervenute negli ultimi 30 anni senza fare un piano. Non riesco a capire dove sia il problema fra maggioranza ed opposizione nell’andare avanti con chi come noi ha un progetto chiaro e limpido. Il nome San Park nasce dall’idea di di creare un parco verde, con un’arena per manifestazioni culturali e sportive. Le tribune che vedete, sono mobili, verranno tolte finiti gli eventi. Previsto un campo da golf e da calcio, mentre dall’altro lato troviamo i campi di padel. Continuo a chiedere, sia alla maggioranza sia all’opposizione di smettere di far critiche attraverso interviste sui giornali, ma ci chiamassero. Dal 6 dicembre, da quando abbiamo presentato il progetto, non abbiamo ricevuto alcuna risposta dal Comune”.

Questione parcheggi: “Non abbiamo sottovalutato il disagio che potrà creare alla città l’afflusso di numerose persone che possono venire ad usufruire dell’area anche da fuori San Benedetto. Sono previsti 1500 parcheggi. Ci saranno anche un bar e uno spogliatoio. Ci siamo attenuti allo sport e al verde, rendendo l’area quanto più possibile dotata di alberi, saranno oltre mille, con 2km di passeggiata. L’arena potrà accogliere minimo 5 mila persone”.

“Programmiamo investimenti nei prossimi 10 anni di oltre 20 milioni di euro – prosegue Rapullino – un’area così grande non si finisce mai di investire, abbiamo progetti a lungo termine, con manutenzioni straordinarie. Porteranno ad un incremento del Pil indotto di oltre 5 milioni di euro stimati per San Benedetto, con un aumento del 20% del turismo e oltre 500 nuovi posti di lavoro. L’arena potrà ospitare eventi di caratura internazionali, il tutto prevedendo un consumo di suolo di neanche il 5%, il restante 95% sarà destinato al verde, sono numeri impressionanti più unici che rari per progetti così grandi”.

Parola all’architetto Enrico Di Felice: “L’idea dell’area verde è di proporre le piante tipiche della nostra area, dalla costa alle colline. Querce, aceri, frassini, corbezzolo, che in natura sono concatenate nel nostro territorio. Anche i parcheggi saranno alberati e porteranno molta ombra. Le stesse aree ludiche sono caratterizzate da un’importante superficie alberate, ci si muoverà in un vero e proprio polmone verde, simulando dei boschi naturali, più di mille alberi”. “I campi verdi che vedete nelle slide sono delle idee che accosteremo a chi sposerà il nostro progetto – spiega Emidio Morganti – per fare un esempio abbiamo già proposte dalle federazioni di Padel per tornei nazionali che potrebbero far tappa a San Benedetto per eventi di grande portata. E’ un complesso in divenire”.

Alessandro Pallottino avvocato che ha seguito l’iter del progetto: “Il piano urbanistico della zona risale al 1994, non è stato aggiornato dopo 30 anni, mentre il mondo si è evoluto. Ciò ha rallentato la procedura, abbiamo dunque chiesto il permesso diretto. La necessità di un piano attuativo avviene quando si ritiene di dover modificare le destinazioni del piano regolatore. In questo caso tuttavia, non si vanno a costruire grattacieli laddove sono previsti campi da calcio, il progetto di Sideralba è totalmente conforme quindi l’amministrazione può procedere senza ulteriori indugi. La giunta non ha la competenza giuridica di esaminare il progetto”.

Infine Luigi Rapullino chiosa così rispondendo alla nostra domanda “se ha ambizioni sullo stadio Riviera delle Palme e sulla Samb”: “I rapporti con Vittorio Massi sono buoni, mi auguro che quest’estate si possa festeggiare tutti quanti insieme nel nuovo San Park, raggiungendo l’obiettivo che tutta la città sportiva si augura, noi compresi”.