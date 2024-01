SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco svelato ufficialmente il progetto “San Park” che vedrà la luce presso l’Area Brancadoro, presentato dalla società Sideralba, main sponsor della Samb.

“Il cuore del progetto San Park sarà la realizzazione di un parco verde innovativo, progettato per offrire uno spazio pubblico ecologico e multifunzionale. Il parco non solo accoglierà la bellezza della natura, ma sarà anche dotato di infrastrutture all’avanguardia per migliorare la qualità della vita della comunità” – spiegano gli addetti ai lavori in conferenza stampa.

Inoltre, Sideralba Green ha posto una particolare attenzione sulla sostenibilità ambientale del progetto. Tutte le infrastrutture, compresa la nuova Arena, saranno alimentate da energia solare, dimostrando così l’impegno della società nei confronti delle energie rinnovabili e della riduzione dell’impatto ambientale.

“Obiettivo promuovere un modello di sviluppo sostenibile e rispondendo alle esigenze delle generazioni future, all’insegna del verde” – si apprende dal progetto ufficiale presentato da Sideralba anche sul proprio sito ufficiale