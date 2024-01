SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore.

“Segnalo ormai situazione insostenibile via baracca angolo via damiano chiesa ma anche in via 4 novembre ove molte persone lasciano rifiuti a tutte le ore in mezzo alla strada. Nonostante il continuo intervento dei operatori della Picenambiente la zona è facile attrattiva per lo smaltimento dei rifiuti visto la scarsa illuminazione. Perché il comune non si attiva con diverse foto trappole ? Potrebbe essere oltre da deterrente anche frutto di introiti per lo stesso. In allegato situazione stamattina. Molti lasciano pacchi di amazon con loro nomi addirittura perché non multarli?” – chiosa il nostro lettore.