CUPRA MARITTIMA – Povere creature (Poor Things) si presenta come uno dei film più attesi dell’anno a partire dalla premiazione con il Leone d’Oro a Venezia 80. Il regista Yorgos Lanthimos ha attirato l’attenzione per il suo linguaggio innovativo e i temi affrontati nella sceneggiatura tratta dal libro omonimo di Alasdair Gray e curata da Tony McNamara. Il film, ambientato in epoca vittoriana, racconta la storia di Belle Baxter (Emma Stone), una giovane, e bella, donna riportata in vita da un eccentrico e brillante scienziato di nome Godwin Baxter (Willem Defoe). La trama affronta il tema dell’emancipazione femminile in modo chiaro e intelligente, esplorando audace libertà, esperimenti sulle emozioni e una vasta esplorazione sessuale. Il mix di elementi fantascientifici, horror lovecraftiano, narrativa gotica e Frankenstein rendono il film ancora più intrigante. Non sorprende che il film abbia ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Golden Globe come miglior film nella categoria commedia-musical e un Golden Globe per l’interpretazione di Emma Stone. Il film ha ricevuto ben 11 nomination agli Oscar. Tutto ciò rende “Povere creature” uno dei film più attesi e acclamati dell’anno.

Il grande successo del film ci ha ispirato per una mini retrospettiva sul cineasta greco: ‘Il cinema di Lanthimos prima dell’America‘, un’occasione per rivedere straordinari film come ‘Dogtooth‘ (2009) e ‘Alps‘ (2011) entrambi realizzati prima che Lanthimos si trasferisse negli Stati Uniti per le sue produzioni americane.

Nel weekend ci sarà spazio però anche per un viaggio affascinante nella natura, esattamente dentro una quercia nel corso di un anno, è il film documentario di Laurent Charbonnier, Michel Seydoux già apprezzati per il docufilm La Pantera delle nevi. La quercia e i suoi abitanti è un documentario di grande impatto visivo, dedicato a chi ama la natura dai 3 ai 99 anni. Ha ricevuto il premio Cesar come miglior documentario.

POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos (USA 2023, 141′)

Leone d’Oro a Venezia – Golden Globe Miglior Film Golden Globe Miglior Attrice, 11 nomination Oscar

giovedì 25/1 ore 18 -20,40

venerdì 26/1 ore 18,40 vos* -21,15

sabato 27/1 ore 18,40 -21,15

domenica 28/1 ore 16,20 -18,50 -21,15

lunedì 29/1 ore 20,40 vos* -ingresso 5€ *versione originale inglese sottotitolata in italiano



LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI di Laurent Charbonnier, Michel Seydoux. (FR 2022 , 80′)

Miglior documentario ai Cesar

venerdì 26/1 ore 17

sabato 27/1 ore 17

domenica 28/1 ore 15 Il cinema di Lanthimos prima dell’America-retrospettiva

DOGTOOTH di Yorgos Lanthimos (EL 2009, 94′) V.M. 18

Tre teenager vivono in isolamento, senza mai lasciare la propria casa, perché i genitori li hanno convinti che potranno andarsene solo quando un loro particolare dente sarà caduto.

lunedì 29/1 ore 19,00 – ingresso 5€

prossimo appuntamento giovedì 1°/2 con ‘ALPS’ del 2011

la grande arte al cinema – ingresso unico 6,50

IL BACIO DI KLIMT di Ali Ray (GB 2023, 90′)

Per immergersi negli ori e nei segreti di uno dei quadri più riprodotti di tutti i tempi, l’icona dell’amore dipinta da uno degli artisti più provocatori, geniali e rivoluzionari della Secessione.

martedì 30/1 ore 19 -21

PROSSIMAMENTE: 10/2 Castelrotto di Damiano Giacomelli – ospiti della serata il regista Giorgio Colangeli, Antonella Attili, Fabio Michettoni; Past Lives di Celine Song.