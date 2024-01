FANO – La prossima domenica vedrà i rossoblù impegnati a Fano. La società granata è in piena crisi, dato che il presidente Russo ha dato le dimissioni la scorsa settimana e riconsegnato la squadra al sindaco. In lotta per i playout, gli uomini di Cornacchini, orfani della loro punta di diamante James Tenkorang trasferito al Livorno, autore di ben 6 gol su 15 messi a segno dai granata, che dovranno fare affidamento sui centrocampisti Sergio González , 3 gol, e capitan Gianluca Urbinati a quota 2. Nessuna rete invece per la punta ex rossoblù Ettore Padovani, che però è stato una buona sponda per Tenkorang. L’Alma Juventus Fano all’andata è riuscito a strappare un pareggio a reti inviolate, chiudendosi completamente in difesa, dovrà cercare ancora di contenere il risultato, mentre per La Samb sarà importante bucare la porta dell’ex Guido Guerrieri, e riportare una vittoria per accantonare più punti possibile.