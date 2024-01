SAN BENEDETTO – L’associazione sportiva dilettantistica “Diavoli Verde Rosa” di San Benedetto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza il “19° Festival Internazionale del Pattinaggio Artistico a rotelle”, che si svolgerà al Palasport “B. Speca” domenica 28 gennaio 2024 con inizio alle ore 16.

Al fine di permettere un massiccio afflusso di pubblico si è ritenuto giusto offrire il massimo dello spettacolo e l’ingresso gratuito all’evento che non è una gara, ma una manifestazione federale di carattere internazionale.

Scenderanno in pista i Campioni Italiani, Europei e Mondiali del singolo e della coppia insieme ai piccoli e grandi gruppi di pattinaggio spettacolo e sincronizzato di Marche, Umbria e Abruzzo (composti da 10 a 100 elementi).

Le stars della manifestazione sono tantissime:

– I Pluri Campioni del Mondo specialità Coppia Artistico Alice Esposito e Federico Rossi;

– La Campionessa del Mondo specialità singolo Giada Luppi;

– Il Campione Europeo e Vice Campione Mondiale Pierluca Tocco (Lo “show man” del pattinaggio che si distingue per le sue performances sempre originali e apprezzate dal pubblico);

– Il Pluricampione Europeo di Coppia Artistico Alessandro Fratalocchi (Diavoli Verde Rosa) che si esibirà in coppia sia con la Pluri Campionessa del Mondo Laura Marzocchini che con Cecilia Pizzagalli (Performer e Vincitrice della Coppa delle Nazioni);

– Il Pluricampione d’Italia e bronzo alla Coppa Europa 2023 Kevin Bovara;

Il presidente, Anna Maria Laghi, ricorda che lo spettacolo sarà valorizzato dalla proiezione di immagini su ledwall e di coreografie a tema su maxi schermo, inoltre verrà migliorato ulteriormente l’addobbo del palasport per creare una cornice ancora più suggestiva per le performances degli atleti.

Il Festival del Pattinaggio Artistico ha come scopo la diffusione della disciplina del Pattinaggio Artistico a rotelle in tutte le sue specialità: Singolo, Coppia Artistico e Gruppi di Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato.

La Diavoli Verde Rosa, squadra organizzatrice, presenterà il gruppo “Queen Medley”, composto da 50 elementi con le coreografie di Ivan Bovara e Laura Marzocchini e con la partecipazione di Kevin Bovara nelle vesti di Freddie Mercury. Il Festival si concluderà con una coreografia originale e spettacolare a cui prenderanno parte tutti gli atleti intitolata “MUSIC”.

L’obiettivo è proprio quello di mostrare al pubblico presente la straordinaria capacità di trasmettere emozioni che è propria di questo sport in uno sfa, 19villante scintillio di paillettes e con originali coreografie.

Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte dello spettacolo come ogni anno ci sarà l’estrazione a premi. Prevista anche la consueta premiazione di un ex-atleta della Diavoli Verde Rosa scelto tra quanti riconsegneranno le cartoline-invito (le cartoline saranno reperibili anche presso l’ufficio informazioni).

Anche quest’anno ci sarà la partecipazione di Harry Foschi, che con i suoi 94 anni compiuti, è senza dubbio il pattinatore più longevo al mondo. Un motivo per non perdersi lo spettacolo è l’addio di Pierluca Tocco, il più grande degli show man del pattinaggio, alle esibizioni sulle rotelle. Quest’anno il Festival vedrà la partecipazione di diversi performers di fama internazionale per cui il pubblico non avrà modo di annoiarsi.

Presenterà lo spettacolo Elena Cavallini di Radio Azzurra. Quest’anno il Festival sarà aperto dal saluto del Presidente della Federazione Internazionale degli Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, che, in occasione della premiazione dei Campioni Regionali delle rotelle, svoltasi a Pollenza domenica scorsa, ha fatto un video per salutare il pubblico e ringraziare gli organizzatori del Festival.

Tutti i bambini che assisteranno allo spettacolo avranno diritto a una lezione gratuita, previa comunicazione telefonica al 328-89.99.320 (Ivan), 329-63.36.693 (Anna Maria) nei giorni successivi allo spettacolo.