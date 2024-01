MONTEPRANDONE – Mantenere la testa della classifica (ancorché in coabitazione con il Team Mascalucia) e soprattutto vincere la sfida che vale una bella fetta di stagione in chiave playoff.

L’Handball Club Monteprandone avvicina, con grande determinazione, il primo appuntamento casalingo del 2024, quello di sabato alle 15 contro Il Giovinetto dell’ex Leonardo Pantaleo, per due anni in maglia verde.

Appuntamento delicato dopo il ko nell’ultimo turno, a Pescara e avversario, due punti sotto la vetta, da prendere con le molle. Intanto perché all’andata ha rifilato la prima sconfitta alla squadra di coach Andrea Vultaggio. Non solo: Il Giovinetto ha appena sgambettato il Team Mascalucia. C’è pure la situazione contingente a mettere sull’attenti l’HC, che in settimana sta gestendo l’ennesima emergenza influenza: almeno due le pedine in dubbio, Tritto e l’ungherese Takács, fresco di esordio con Monteprandone.

Per tutti questi motivi coach Vultaggio si è già appellato al pubblico verde. Serve la spinta del Colle Gioioso (al solito, ingresso gratuito) per provare a riscattare lo scivolone di novembre e respingere l’assalto della formazione di Petrosino.

Qui il quadro completo della 2a giornata di ritorno del girone C di Serie A Bronze.

Monteprandone-Il Giovinetto 27/01 ore 15

Chieti-Altamura 27/01 ore 18

Noci-Pescara 27/01 ore 19

Team Mascalucia-Gaeta 28/01 ore 16