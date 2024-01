MONTEPRANDONE – Giovedì 25 gennaio, alle ore 10, presso la sala audiocinema del Centro GiovArti, in viale De Gasperi 235, a Centobuchi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto di realizzazione di un nuovo edificio scolastico e di una palestra presso la scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, situata in via Benedetto Croce a Centobuchi. Con l’occasione l’Amministrazione comunale ha illustrato tutti i fondi (Pnrr, Comunali, Ministero Interno, etc) intercettati per l’edilizia scolastica cittadina.

Oltre al sindaco Sergio Loggi, al vicesindaco con delega all’Istruzione Daniela Morelli, all’assessore all’edilizia scolastica Christian Ficcadenti, era presente Roberta Capriotti Dirigente dell’Istituto comprensivo di Monteprandone.

Di seguito il resoconto

Scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Benedetto Croce

Realizzazione di un nuovo edificio scolastico, mediante demolizione e ricostruzione del plesso B.

La nuova scuola ospiterà un totale di 225 alunni suddivisi in 9 classi.

Nuova scuola innovativa, accessibile, orientata ai criteri della sostenibilità ambientale e con indirizzi pedagogici all’avanguardia. Sarà realizzata anche una palestra.

L’edificio verrà realizzato con una struttura a pareti portanti in legno lamellare XLAM e fondazioni in c.a., una tecnologia a secco prefabbricata completamente antisismica e sicura.

L’approccio progettuale della nuova scuola primaria è indirizzato alla riduzione della manutenzione, sia per gli elementi costruttivi che impiantistici.

Investiti 5.000.000 euro di fondi PNRR

Intervento finanziato nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione con obiettivo la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica

***

Acquisizione immobile in via Circonvallazione sud

Verrà utilizzato inizialmente come scuola provvisoria, poi resterà in uso all’Ente da destinare ad attività socio-culturali-ricreative della comunità.

Investiti 2.000.000 euro di fondi comunali

***

Scuola primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Benedetto Croce

Sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova mensa, un edificio di nuova costruzione a servizio dei plessi scolastici, con sala refezione, locali sporzionamento, dispensa con accesso diretto dall’esterno, anticucina e locale per lavaggio stoviglie, spogliatoio per il personale e i locali per i servizi per studentesse e studenti.

Investiti 1.094.500 euro di fondi PNRR

Intervento “Futura. La scuola per l’Italia di domani” per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, investimento 1.2 relativo al “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso

Sono in corso i lavori di ampliamento della mensa e della cucina già esistenti per migliorare il servizio refezione del plesso scolastico che dispone attualmente di 10 sezioni. L’ampliamento si svilupperà su due livelli prevedendo locali al piano terra, da destinare a mensa con annessi spazi per il recupero stoviglie, smistamento pasti e disimpegni, e locali al primo piano da destinare a cucina, preparazione cibi, lavaggi, dispensa e spogliatoi per il personale.

Investiti 1.188.000 euro di fondi PNRR

Intervento “Futura. La scuola per l’Italia di domani” per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, investimento 1.2 relativo al “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

***

Scuola secondaria di primo grado “Carlo Allegretti”

Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico

Investiti 2.482.000 euro di fondi PNRR

Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

FONDI EDILIZIA SCOLASTICA

FONDI PNRR – per edifici e mense scolastiche

9.764.500 euro

FONDI COMUNALI – per scuola provvisoria

2.000.000 euro

FONDI MINISTERO INTERNO – per spese di progettazione

800.000 euro

TOTALE

12.564.500 euro