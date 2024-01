Un piacevole dialogo si è svolto durante la 5 puntata di Culturando con il noto storico del nostro territorio Saturnino Loggi, che ha dedicato la sua vita allo studio della storia e alla promozione dei beni culturali ambientali locali in particolare alla grandezza di San Giacomo della Marca.

Tra gli episodi più importanti della sua vita è stata ricordata l’apertura del Museo Civico a Monteprandone dove sono stati raccolti i Codici superstiti della libreria di San Giacomo della Marca. Ci ha detto che l’apertura era necessaria “perché i Codici si trovavano in luoghi precari senza un’adeguata cura e quindi si rischiava di perdere in parte o totalmente, in modo particolare, alcune copie che si erano con il tempo deteriorate. I tecnici della Laurenziana di Firenze, che il massimo organo su questo piano, che avevano il controllo di questi Codici e ogni tanto facevano una visita a Monteprandone e invitarono il sindaco e le autorità comunali a dare un’adeguata sistemazione a questi codici in modo da salvaguardarli nel miglior modo possibile”.

Parlando dei Codici, ora conservati nel Museo civico di Monteprandone, ha affermato che “sono del XIV e XV secolo, sono 62 più una lettera autografa di San Giacomo a San Giovanni da Capestrano. Di questi codici alcuni sono autografi cioè sono scritti da San Giacomo cioè vediamo proprio la calligrafia di San Giacomo” proprio sottolineandone la preziosità e la ricchezza.

Saturnino Loggi si è battuto molto per il ritorno del corpo di San Giacomo da Napoli a Monteprandone “il riportarlo qui a Monteprandone significava porre il corpo del Santo e il Santo stesso a un rinnovato culto, zelo e farlo conoscere soprattutto a chi fino allora non l’aveva conosciuto come le giovani generazioni”. Il corpo del Santo è ritornato nel suo paese nativo nel Novembre 2001.

Tra le sue numerose pubblicazioni, molto interessante è quella dal titolo “Monteprandone Porto d’Ascoli. Storia di un territorio” in cui si parla del fatto che fino al 1995, Porto d’Ascoli faceva parte del territorio di Monteprandone.

Molto interessante il ricordo don Giuseppe Caselli “un grand’uomo, di grande intelligenza, di grande cultura. Si era acquisito questa fama di uomo di legge e la sua severità la si mostrava non solo nelle relazioni umane ma anche in quelle religiose. Era un prete severissimo. Molti ricordano che si metteva in fondo alla porta della chiesa a vedere le ragazze, per vedere dove arrivava la manica del vestito perché diceva che le ragazze dovevano presentarsi in chiesa in modo decoroso”

Il suo intervento si è chiuso con un apprezzamento positivo nei confronti della nostra rivista “Riviera Oggi” definita “un punto di riferimento, una guida per quello che avviene nel nostro territorio”