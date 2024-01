SAN BENEDETTO – Il Comune di San Benedetto ha indetto una procedura per l’assegnazione in subconcessione dei box all’interno della struttura del Mercato Ittico all’Ingrosso, destinati al deposito e alla commercializzazione di prodotti ittici (tipologia “B”) e per l’utilizzo come uffici (tipologia “C”).

Sono ammessi a presentare domanda solo gli operatori economici iscritti nel Registro delle Imprese per attività di commercio all’ingrosso di prodotti ittici o per attività di servizi portuali, i quali dovranno attestare il numero di dipendenti in loro carico, il trattamento minimo contrattuale applicato e il fatturato dell’annualità 2023 all’asta del Mercato Ittico all’Ingrosso al fine di poter formulare la graduatoria finale.

Gli operatori possono richiedere di visionare i locali oggetto del bando nelle giornate del 29 gennaio e 5 febbraio, previo appuntamento con la Direzione del Mercato Ittico all’Ingrosso.

Gli operatori interessati devono presentare la domanda sottoscritta con firma digitale tramite l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune e inviarlo all’Ente completo di autocertificazione sul possesso dei requisiti tramite Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it.

Il termine per l’invio è fissato alle ore 13 di venerdì 16 febbraio 2024. Il modello di domanda, il bando integrale e tutti i suoi allegati sono disponibili per la consultazione e il download nella pagina dedicata del sito istituzionale del Comune (percorso Home → Altri Avvisi Pubblici).