“Punto. E a capo”. Ospite Paolo Perazzoli: “Credo che la città abbia raschiato il fondo, almeno spero. Vedo intorno abbandono e rassegnazione”

Ospite della trasmissione, l'ex sindaco di San Benedetto del Tronto, primo cittadino per due mandati “a cavallo di due secoli”, dal 1993 al 2001, parla con Giuseppe Buscemi e col direttore di Riviera Oggi, Nazzareno Perotti, del passato, dell’attualità politico-amministrativa e delle prospettive future della città. I progetti sul nuovo Ospedale? “Una presa in giro”. Gli attuali amministratori? “Resisteranno per tutto il mandato perché altrimenti non hanno grandi prospettive”. E sul suo successore Piunti, riferisce una confidenza: “Ho vinto contro uno che era meglio di me”, avrebbe detto lui. “Poi però ho perso contro uno che è peggio di me”