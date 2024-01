La Medicina d’Urgenza al Madonna del Soccorso avrà 5 posti in meno, Natalini: “Il reparto diventerà un cantiere”

La direttrice dell'AST: "Per non perdere la funzione si lavorerà per trasferire i ricoveri nelle stanze di degenza che sono state già utilizzate durante il periodo Covid"

di Mauro Vannini