SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura, in collaborazione con la libreria Libri ed eventi e con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Sabato 27 gennaio, alle ore 18, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto, Marino Bartoletti presenterà il libro “La partita degli dei”. Converserà con l’autore Giorgio Mataloni. Sarà presente anche il sindaco Antonio Spazzafumo.

Marino Bartoletti è uno dei più celebri giornalisti italiani ed una delle figure televisive più amate dal pubblico. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni come “Il processo del lunedì”, “La Domenica Sportiva”, “Pressing”, “Quelli che il calcio“; è stato direttore del “Guerin Sportivo”, dell’Enciclopedia Treccani dello Sport e di testate sportive della Rai e di Mediaset. Grande esperto anche di musica, in particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e selezionatore delle canzoni in gara, da qualche anno si dedica alla scrittura. Con Gallucci ha in corso di pubblicazione la serie per ragazzi “La squadra dei sogni“; i suoi primi tre romanzi “adulti” hanno riscosso un grande successo di pubblico e di vendite, in particolare “La cena degli dèi” si è aggiudicato i premi Selezione Bancarella, Invictus, Libri d’Ulisse e Samadi, “Il ritorno degli dei” ha vinto i premi Bancarella Sport e Città di Castello, mentre “La discesa degli dei” ha ottenuto i premi Kerasion e Terre d’Agavi.



Il libro: Immaginate una “Partita degli dei” in uno stadio straordinario, con spettatori straordinari e con giocatori straordinari. Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra straniera di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Chi vincerà?