GROTTAMMARE – Intorno alle ore 15, in via Lame a Grottammare, si è verificato un sinistro stradale. A farne le spese è stata un’automobile in particolare, che si è ribaltata su se stessa.

Il fatto ha creato una notevole congestione del traffico, pertanto sono immediatamente giunti i soccorsi, unitamente alle Forze dell’Ordine.

Sul posto due ambulanze, la Polizia Municipale, Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, sono attesi ulteriori aggiornamenti.