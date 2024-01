SAN BENEDETTO – Sambenedettese Basket: Menzietti ne, Attili 12, Ancillai 4, Marino ne, Del Zompo ne, Cardenas 11, Ndoj 2, Tongue Zuko 15, Maiorana Liga 2, Sgura 19, Bassetti 22, L’Innocente 2.

Unibasket Lanciano: Marinkoivc 3, Vehovec 14, Burgani, Manes, Dzepina 2, Facciorusso 19, Latorre 10, Pichierri 8, Serrapica 14, Stella 3, Fesik 2.

Parziali: 15-21, 26-19, 31-22, 17-13.

Progressivi: 15-21, 41-40, 72-62, 89-75.

Seconda vittoria consecutiva per l’Infoservice Sambenedettese che supera l’Unibasket Lanciano, al termine di una sfida molto combattuta per 3 quarti.

Dopo una partenza soft (6-16), i rossoblù hanno ingranato con i canestri di Bassetti e Tongue Zuko, chiudendo il primo tempo in vantaggio di un punto. Nel terzo quarto è salito in cattedra anche Sgura con rimbalzi e tap-in decisivi. Complice anche il calo della foga agonistica del Lanciano, la gara si è indirizzata verso l’Infoservice (72-62). Quarto periodo in cui i ragazzi di Coach Tempera non hanno mai permesso agli ospiti di poter rientrare, chiudendo il match sull’89-75.

Vanno fatti i complimenti alla giovane formazione ospite che, nonostante la posizione in classifica, ha mostrato ampi miglioramenti rispetto alla gara di andata e sarà sicuramente difficile da affrontare nella lotteria dei playout: motivo in più per i rossoblù per tirarsi fuori dall’attuale posizione di classifica. Confermati gli ottimi miglioramenti della gestione tecnica di Coach Remo Tempera con i tifosi rossoblù che hanno potuto apprezzare un ottimo gioco di squadra, con una tenuta atletica resiliente, grazie al lavoro finalmente integrato con la Professoressa Cappelli. Anche in questa gara, infatti, i rossoblù sono venuti fuori alla distanza, mentre gli avversari accusavano un calo fisico.

Resta ancora molto da fare per risalire la classifica con i rossoblù che sono attesi ora da una settimana di riposo, visto il rinvio della gara di Roseto. I rosetani sono impegnati, come i giovani rossoblù, negli spareggi per l’ammissione alla Fase Nazionale Interzona del campionato Under 17 Eccellenza.

L’Infoservice Sambenedettese tornerà, quindi, in campo sabato 3 febbraio per l’importante sfida contro il Teramo Basket.